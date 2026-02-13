Белоусову показали передатчики помех для FPV-дронов

Белоусову показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, применяемые для прикрытия маршрутов движения и путей подвоза провизии и боеприпасов, сообщило журналистам российское оборонное ведомство.

"Кроме того, представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые применяются с целью прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск и заслушал доклады командования об обстановке на фронте и действиях войск.