Белоусову доложили о готовности нового беспилотника

Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министру обороны России Андрею Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов, сообщило Минобороны РФ.

Министр провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск.

"Андрею Белоусову также доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.