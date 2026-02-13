Paramount Greece намерена участвовать в поставках ББМ "Сова" ВС Украины

ЦАМТО, 12 февраля. Компания Paramount Greece (европейское подразделение южноафриканской Paramount Group) намерена участвовать в поставках ББМ "Сова" ВС Украины.

Компания Paramount Greece 3 февраля объявила о достижении с украинской компанией Ukraine’s Military Armoured Company Hub (MAC Hub) соглашения о стратегическом партнерстве в сфере обороны, которое предполагает совместную разработку и производство бронированной машины "Сова" (Owl) с колесной формулой 4х4 класса MRAP.

По заявлению Paramount Greece, партнерство сосредоточено на совместной разработке и локальном производстве современных наземных платформ и систем, соответствующих меняющимся требованиям конфликтов высокой интенсивности.

Разработка ББМ началась в 2024 году. После презентации 16 января в настоящее время "Сова", представляющая собой адаптированную при участии инженеров MAC Hub под украинские требования версию разработанной Paramount Group бронемашины "Мбомбе" с колесной формулой 4х4, проходит испытания. Как предполагается, после их завершения начнется серийное производство ББМ.

В Paramount Greece заявили, что локализация была достигнута за счет использования их модели производства передовых систем обороны на территории Украины с целью обеспечения суверенитета, безопасности поставок и быстрого масштабирования.

По данным MAC Hub, "Сова" является первой собранной на Украине бронированной машиной, соответствующей требованиям стандарта НАТО STANAG-4569 Level.4a/4b по защите от мин (защищает расчет при детонации 10 кг тротила под любым колесом и корпусом).

Специалисты MAC Hub адаптировали конструкцию для повышения ситуационной осведомленности, живучести и эффективности применения в экстремальных боевых условиях. Как заявил не назвавший своего имени главный инженер бронемашины Owl в MAC Hub, в итоге компания разработала капсульную конструкцию с высоким дорожным просветом, соответствующую стандарту Level.4a/b.

Основная броня Owl имеет двухслойную конструкцию типа "сэндвич-панель", где основной защитный слой выполнен из бронестали для защиты от обстрела, а внутренний слой состоит из полимерных материалов, позволяющих удерживать осколки. Толщина брони машины – 16 мм. При необходимости защита может быть усилена за счет навесной керамической брони, что позволит защитить расчет от обстрела из стрелкового оружия калибра 14,5 мм. "Сова" оснащена системой кругового обзора, обеспечивающей автоматическое обнаружение целей и препятствий, а также комплексом средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На крыше может размещаться турель или дистанционно управляемый модуль вооружения.

Снаряженная масса машины составляет около 14 т, масса полезной нагрузки – до 2,2 т. 8,9-литровый турбодизельный двигатель Cummins мощностью 450 л.с. и шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Allison позволяют развивать максимальную скорость 100 км/ч по шоссе, запас хода по топливу – до 800 км. Машина может без подготовки преодолевать вброд водные преграды глубиной до 1200 мм, канавы шириной до 800 мм. Максимально допустимый угол подъема составляет 60 град., а максимальный угол бокового наклона – 21 град. "Сова" оснащена автоматической системой пожаротушения.

Модульная архитектура позволяет быстро реконфигурировать ББМ, к примеру, в версию санитарной машины, а также оперативно в полевых условиях производить ремонт путем замены узлов.

Paramount Greece заявила, это сотрудничество с MAC Hub знаменует собой официальный выход компании на европейский рынок ПВН и создает модель для будущего европейско-украинского сотрудничества в сфере обороны.