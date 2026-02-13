СМИ: в Китае спустили на воду многоцелевую АПЛ нового поколения

На этой неделе на территории китайского судостроительного завода Bohai Shipbuilding (Хулудао) перевели в спусковой док первую многоцелевую атомную подлодку класса "Тип-095", предназначенную для ВМС КНР. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на спутниковые снимки, предоставленные редакции EOS Land Viewer.

Как отмечает издание, источники не дали согласия на публикацию изображений высокого разрешения. Поэтому фотографии приводятся в низком разрешении с пояснениями.

Спутниковый список строящейся многоцелевой АПЛ класса "Тип-095", Китай EOS Land Viewer

Naval News напоминает, что с 2022 года верфь в Хулудао построила 7–8 многоцелевых АПЛ класса "Тип-093B". Это модернизированный вариант субмарин класса "Тип-093A". Их главное отличие от предыдущей версии – установки вертикального пуска крылатых ракет. В арсенал этих субмарин включаются ракеты YJ-18, которые считаются аналогом российских "Калибров".

По словам журналистов, у сфотографированной на этой неделе подлодки наблюдают характерные черты, которые соответствуют совершенно новой конструкции.

Основываясь на снимках, Naval News утверждает, что длина атомной субмарины нового поколения составляет приблизительно 110–115 метров. Эти значения не сильно отличаются от предыдущей линейки "Тип-093". Но в отличие от более старых субмарин новая конструкция заметно шире: ее ширина оценивается в 12–13 метров. При таких размерах водоизмещение в подводном положении составит от 9000 до 10000 тонн, считает издание и уточняет, что это значительно больше, чем приблизительно 7000 тонн у более узких АПЛ семейства "Тип-093".

Кроме того, новая субмарина имеет характерную Х-образную форму рулей с очень большими управляющими поверхностями. Для китайский атомных подлодок такая конфигурация применяется впервые. Она также похожа на компоновку, ранее замеченную у новейшей дизель-электрической подлодки класса "Тип-041" ("Чжоу"), построенной на верфи в Ухане, но пока не введенной в строй.

На имеющихся изображениях виден недостроенный открытый отсек за надстройкой. Этот сегмент, вероятно, представляет собой вертикальную пусковую установку для противокорабельных и крылатых ракет. На основе снимков Naval News предполагает, что установка может быть рассчитана на 18 ячеек.

Кроме того, издание считает, что подлодка "Тип-095" будет использовать водометный движитель.

В статье указывается, что некоторые характеристики пока остаются предметом предположений. К ним относятся расположение торпедных аппаратов, тип и конфигурация гидроакустических систем, а также точный характер вооружения.