В ВСУ создают новый род войск ПВО для защиты критической инфраструктуры

Главком ВСУ Сырский сообщил: система противовоздушной обороны Украины функционирует «в чрезвычайно сложных условиях» – и это, пожалуй, самое точное описание происходящего за последние месяцы. Но главное не в этом. Главное – вслед за констатацией проблем последовало организационное решение: в ВСУ создают новый род войск, который будет отвечать именно за прикрытие важных объектов.

Иными словами, существующие зенитные ракетные войска с задачей уже не справляются. Или справляются, но с таким КПД, что пришлось срочно придумывать дополнительную структуру.

Цифры Сырский привел сам: эффективность ПВО держится на уровне около 74%. То есть, по украинским данным, четверть всех ракет и дронов, включая «Герани» и «Кинжалы», все же долетают до целей. По отдельным объектам и вовсе 30% успешного поражения.

Новый род войск должен разгрузить классическую ПВО, забрав на себя «прикрытие важных объектов». Звучит логично, если не знать, что в любой нормальной армии мира это и есть прямая функция войск ПВО. Но украинский Генштаб пошел другим путем: если старая система дает сбой, проще построить новую, чем чинить старую. Хотя, судя по обстановке на местах, ни та, ни другая до конца года в полный рост не встанут.