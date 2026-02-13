Войти
Армения приобрела американские БЛА V-BAT

Shield AI MQ-35A V-BAT
Shield AI MQ-35A V-BAT.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 12 февраля. Власти Армении официально подтвердили приобретение беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки V-BAT (в США носят обозначение MQ-35A) американской компании Shield AI.

Премьер-министр страны Никол Пашинян по итогам визита в страну вице-президента США Джей Ди Вэнса заявил, что БЛА были приобретены в рамках американской программы "Иностранные военные продажи", что демонстрирует прогресс в области военного и оборонного сотрудничества между Арменией и США. Количество приобретенных БЛА не раскрывается. По информации Джей Ди Вэнса, стоимость продажи оценивается в 11 млн. долл.

Покупка является продолжением сотрудничества, налаженного в ходе проводимых в течение трех лет совместных учений Eagle Partner. Н.Пашинян выразил надежду, что сделка послужит основой для углубления сотрудничества на перспективу.

V-BAT представляет собой однодвигательный беспилотный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой типа "тэйлситер". Он предназначен для применения как на суше, так и на борту кораблей. Конструкция БЛА предоставляет возможность взлета и посадки в ограниченном пространстве. V-BAT может применяться в условиях отсутствия сигнала GPS и связи. БЛА способен нести ряд взаимозаменяемых полезных нагрузок и датчиков, включая ЭО и тепловизионные камеры, системы автоматической идентификации (AIS) и др.

Обеспечивая возможности, которые свойственны более дорогим БЛА, V-BAT выполняет различные задачи, начиная от разведки и наблюдения до целеуказания, поиска и спасения и т.д.

Ранее БЛА были проданы ВС США, Колумбии, Японии, Индии, Греции, Нидерландов и Румынии. Известно, что Shield AI поставляла V-BAT командованию ВС Украины для ведения разведки и целеуказания в ходе боевых действий против ВС РФ.

