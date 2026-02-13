Канада приступила к выплатам за вторую партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 12 февраля. Правительство Канады приступило к авансовым платежам за комплектующие с длительным циклом изготовления (LLP) для производства второй партии из 14 истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Данное решение принято на фоне обострения торговых отношений с США и проведения администрацией премьер-министра Марка Карни масштабного пересмотра оборонных закупок.

Несмотря на продолжение выплат, Оттава официально не подтвердила намерение закупить все запланированные ранее 88 F-35A. В рамках пересмотра стратегии единственного поставщика Оттава рассматривает формирование "смешанного флота", привлекая шведскую компанию Saab с истребителем JAS-39 "Грипен-E".

Предложение Saab включает поставку 72 истребителей JAS-39 и 6 самолетов ДРЛО GlobalEye. Также предлагается создание производственного хаба совместно с Bombardier (Монреаль), что обеспечит 12600 рабочих мест и полную передачу интеллектуальной собственности на ПО, гарантируя технологический суверенитет Канады.

Официальные представители Вашингтона предостерегли Оттаву от закупки шведских платформ, указав на риски снижения оперативной совместимости в рамках объединенной системы ПВО/ПРО НОРАД (NORAD).

Продолжение финансирования производства компонентов для второй партии F-35 при одновременном затягивании окончательного решения по общему объему закупки в 88 ед. рассматривается экспертным сообществом как инструмент дипломатического давления в торговых переговорах с США. Тем не менее, финансовые обязательства по второй партии (14 ед.) существенно сужают поле для маневра администрации М.Карни в вопросе отказа от американских платформ.

Как уже сообщал ЦАМТО, 28 марта 2022 года правительство Канады сообщило, что по результатам проведенной оценки выбрало предложившую F-35A "Лайтнинг-2" корпорацию Lockheed Martin предпочтительным претендентом на поставку замены для устаревших CF-18 "Хорнет" ВВС Канады в рамках проекта Future Fighter Capability Project (FFCP).

В январе 2023 года правительство Канады объявило о подписании с правительством США, корпорацией Lockheed Martin и компанией Pratt & Whitney базового соглашения о закупке истребителей F-35 "Лайтнинг-2". Оно предусматривает поставку 88 новых многоцелевых истребителей F-35A, адаптированных согласно требованиям ВВС Канады, а также сопутствующую поддержку и обучение.

Стоимостью проекта была оценена в сумму 19 млрд. кан. долл. (14,2 млрд. долл. США). Помимо самих самолетов, эта сумма включает стоимость создания инфраструктуры на а/б "Баготвилль" и "Колд-Лейк", обслуживание, вооружение и другие сопутствующие расходы. Общая же стоимость жизненного цикла самолетов, которые предполагается эксплуатировать до 2070 года, оценивается в 70 млрд. кан. долл.

Канада стала 16-м покупателем истребителя F-35. Согласно начальным планам, первые четыре F-35 будут поставлены ВВС Канады в 2026 году, еще по шесть единиц в 2026 и 2027 годах, а полностью самолеты будут готовы к боевому применению и заменят CF-18 в период с 2032 по 2034 гг.

На текущий момент Канада имеет твердый контракт на поставку первых 16 ед. истребителей F-35A. На закупку этой партии, включая сопутствующее оборудование, системы обучения и инфраструктуру, выделено 7 млрд. кан. долл. (5,14 млрд. долл. США). Оплата первой партии производится из текущего оборонного бюджета, несмотря на инициированный премьер-министром М.Карни стратегический пересмотр целесообразности закупки остальных 72 бортов.

Передача первых 4 самолетов намечена на конец 2026 года. Первые 8 ед. (из 16) будут временно базироваться на авиабазе ВВС США Люк (шт.Аризона). Первые F-35A физически прибудут на канадские авиабазы ("Колд-Лейк" и "Баготвиль") в 2028 году.

Ожидается, что полномасштабное обслуживание канадских F-35 на мощностях компании L3Harris в Квебеке начнется в 2028-2029 гг. К сентябрю 2026 года – маю 2027 года запланирована поставка модулей TAC-SAPF (защищенные зоны для работы с секретными данными версии Block 4) в Колд-Лейк, что является критическим условием для приема самолетов в 2028 году.

Что касается 14 дополнительных истребителей F-35A, то на текущий момент осуществляются выплаты за комплектующие с длительным циклом изготовления (LLP – Long-Lead Procurement). К ним относятся критические узлы: двигатели Pratt & Whitney F135, некоторые элементы фюзеляжа и специализированные полупроводниковые компоненты для БРЭО.

Согласно регламентам программы F-35 JPO (Joint Program Office), платежи LLP производятся за 24-36 месяцев до окончательной сборки. Это гарантирует сохранение фиксированной цены в рамках лота и места в производственной очереди.

Сумма текущих траншей за 14 ед. оценивается в пределах 350-420 млн. долл. Общая же стоимость этой партии составит около 4,3-4,5 млрд. долл. Средства выделены по статье "Развитие оборонного потенциала" (Capital Projects), что позволяет правительству производить оплаты без формального подписания финального контракта на всю партию в 88 машин. Это оставляет за администрацией М.Карни возможность юридического маневра.

Поставка второй партии самолетов в состав ВВС Канады ожидается в 2029-2030 гг. К 2030 году ВВС Канады планируют иметь в распоряжении (или на этапе передачи) 30 ед. F-35A. Это минимально необходимое количество для формирования двух полнофункциональных эскадрилий на авиабазах "Колд-Лейк" и "Баготвиль".