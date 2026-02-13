Войти
Рютте грозит «разрушительным» ответом, если ВС РФ заблокируют Сувалкский коридор

Источник изображения: topwar.ru

Генсек НАТО Марк Рютте продолжает делать громкие заявления с угрозами в адрес России. На этот раз Рютте пообещал Москве «разрушительный» ответ со стороны альянса, в случае, если Россия заблокирует Сувалкский коридор.

Отвечая на вопросы журналистов перед очередным заседанием глав Минобороны государств-членов блока, Рютте заявил, что НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу и продолжает усиливать свой восточный фланг. Он также отметил, что альянс регулярно отрабатывает широкий спектр сценариев, используя актуальные разведданные и реальные оценки своих возможностей.

Однако при этом результаты недавно проведенной НАТО «военной игры» аналитики альянса пришли к заключению, что в случае нападения России, ВС РФ за несколько дней установят полный контроль над Сувалкским коридором и никакого адекватного сопротивления Литва оказать не сможет.

Сувалкский коридор представляет собой территорию на границе Польши и Литвы, через которую прибалтийские республики сухопутным путем соединяются с остальными странами Евросоюза. При этом Сувалкский коридор является кратчайшим путем между Белоруссией и Калининградской областью России — по прямой он составляет около 65 километров. Исходя из этого, эту территорию нередко называют «ахиллесовой пятой» НАТО. При этом примечательно, что возможных российских притязаний на контроль над Сувалкским коридором больше всего опасается военный альянс, постоянно угрожающий России блокадой Калининградской области.

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Евросоюз
