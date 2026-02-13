Источник изображения: topwar.ru
Реагируя на критику мессенджера, лидер политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram. По его мнению, нахождение в зоне проведения СВО поможет им одуматься.
Свое резкое заявление политик сделал в ходе пресс-конференции.
Он обратился к представителям Роскомнадзора, назвав их «идиотами» и «мерзавцами», чьи решения можно квалифицировать как вредительство и предательство:
Миронов призвал ведомство-регулятор отменить свое решение:
При этом он добавил, что недавно появившийся национальный мессенджер MAX – просто замечательный. Но у россиян должна быть возможность самостоятельно выбрать сервис, который им больше подходит.
Примечательно, что у объявленного Роскомнадзором ограничения есть и горячие поклонники. Среди них – советник Офиса Зеленского и ярый русофоб Михаил Подоляк.
Он призвал российское ведомство-регулятор действовать решительнее:
По его мнению, этот ресурс ведет недружественную политику по отношению к Киеву и слишком насыщен «агрессивным» российским контентом.