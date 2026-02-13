Источник изображения: topwar.ru

Реагируя на критику мессенджера, лидер политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram. По его мнению, нахождение в зоне проведения СВО поможет им одуматься.

Свое резкое заявление политик сделал в ходе пресс-конференции.

Он обратился к представителям Роскомнадзора, назвав их «идиотами» и «мерзавцами», чьи решения можно квалифицировать как вредительство и предательство:

Люди гибнут, а вы что делаете?

Миронов призвал ведомство-регулятор отменить свое решение:

Кто делает замедление Telegram, идите на передовую, на СВО! Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными, близкими! Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами: идиоты! Люди собирают деньги на СВО, единственная возможность общаться с родными, близкими через телеграм-каналы.

При этом он добавил, что недавно появившийся национальный мессенджер MAX – просто замечательный. Но у россиян должна быть возможность самостоятельно выбрать сервис, который им больше подходит.

Примечательно, что у объявленного Роскомнадзором ограничения есть и горячие поклонники. Среди них – советник Офиса Зеленского и ярый русофоб Михаил Подоляк.

Он призвал российское ведомство-регулятор действовать решительнее:

Роскомнадзору нужно сосредоточиться на дозакрытии Telegram.

По его мнению, этот ресурс ведет недружественную политику по отношению к Киеву и слишком насыщен «агрессивным» российским контентом.