Британия предоставит Украине 205 млн. долл. в рамках инициативы PURL

Сотрудничество Великобритании и Украины
Источник изображения: AFP

ЦАМТО, 12 февраля. Британия предоставит Украине 205 млн. долл. в рамках инициативы PURL по закупке вооружений для Киева из американских запасов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 11 февраля глава британского Минобороны Джон Хили.

Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания США прямой военной поддержки Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.

"Великобритания выделяет 150 млн. фунтов стерлингов (205 млн. долл.) на программу PURL", – сказал Д.Хили, которого цитирует издание Politico.

Как отмечает издание, в 2025 году в рамках этой программы Украине было собрано около 5 млрд. долл. Издание также сообщает со ссылкой на источники в НАТО, что на данный момент к программе присоединились 24 страны из 32-х членов Альянса. Австралия и Новая Зеландия также участвуют в программе, не исключено, что и Япония объявит о своем вкладе в виде нелетальной помощи.

По данным Politico, сейчас в НАТО ищут способы продлить жизнеспособность программы, рассматривая пути ее реструктуризации, однако никакого окончательного решения пока не принято.

