Силы самообороны Японии приняли на вооружение первые F-35B "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 12 февраля. Воздушные силы самообороны Японии приняли на вооружение первые истребители с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B "Лайтнинг-2".

Официальная церемония состоялась 7 февраля на авиабазе "Нютабару" (префектура Миядзаки). Проведенное мероприятие знаменует начало боевого применения самолета F-35 в варианте с коротким взлетом и вертикальной посадкой в составе Сил самообороны Японии.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Японии объявило о выборе истребителя варианта F-35B для закупки в августе 2019 года.

В июле 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 63 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой и 42 ед. в варианте F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, а также сопутствующего оборудования и услуг. Как было заявлено, полная стоимость заказа может составить 23,11 млрд. долл. Ранее, в 2012 году, была одобрена поставка Японии 42 самолетов версии F-35A.

Согласно данным бюджета Японии, с 2020 по 2024 гг. Министерство обороны выделило в общей сложности на приобретение истребителей F-35B 427,9 млрд. иен (2,7 млрд. долл.). Эта сумма покрывает поставку 27 самолетов и другие сопутствующие расходы. По данным Janes Defense Budgets, в проекте бюджета Министерства обороны Японии на 2025 год на программу закупок F-35B было выделено 66,5 млрд. иен.

Сборка первого F-35B для Воздушных сил самообороны Японии была завершена в 2024 году. Он используется в США для подготовки пилотов и проведения различных испытаний. В Японию первые три самолета F-35B, прибыли в августе 2025 года. На текущий момент в стране находятся 5 истребителей в варианте F-35B. Ожидается, что к концу марта 2026 года на базу "Нютабару" прибудут еще четыре самолета.

Ожидается, что вариант F-35B будет применяться с аэродромов на о.Кюсю, а также с эсминцев / вертолетоносцев класса "Изумо" Морских сил самообороны Японии: (DDH-183) "Изумо" и (DDH-184) "Кага".