Войти
Lenta.ru

Российский «Панцирь-МЕ» применили против БЭКов

176
0
0
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости.

«Ростех»: Морской ЗРАК «Панцирь-МЕ» успешно применяют против БЭКов

Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» успешно применяют против безэкипажных катеров (БЭКов). Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщает ТАСС.

По словам собеседника, данный ЗРАК «эффективно показывает себя против безэкипажных катеров».

В сентябре госкорпорация рассказала, что «Панцирь-МЕ» не имеет «слепых зон».

В том же месяце «Ростех» заметил, что существует не менее восьми модификаций комплекса противовоздушной обороны «Панцирь».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Панцирь-МЕ
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 03:59
  • 0
Ответ на "Стратегические изменения в российской армии и их влияние на западные прогнозы (An Nahar, Ливан)"
  • 12.02 22:41
  • 14188
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 21:44
  • 2
Если «Телега» встанет: вопросы от военных и размышления военкоров
  • 12.02 20:25
  • 0
Комментарий к "Сегодняшний кризис НАТО – это также и кризис американской культуры (Le Monde, Франция)"
  • 12.02 15:01
  • 85
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 12.02 08:45
  • 1572
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.02 08:12
  • 99
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.02 06:41
  • 0
Комментарий на "Контракты на экспорт российских истребителей Су-57 на Ближний Восток "уже есть". Самый вероятный заказчик — Иран (Military Watch Magazine, США)", и "СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57"
  • 12.02 05:49
  • 1
Комментарий к "Как становится лучше истребитель Су-57"
  • 12.02 05:01
  • 1
В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»
  • 12.02 04:48
  • 1
Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"
  • 12.02 01:53
  • 1
Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)
  • 12.02 01:46
  • 0
По поводу направлений совершенствования тактической авиации РФ.
  • 12.02 00:24
  • 0
Комментарий к "Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)"
  • 11.02 22:22
  • 0
Комментарий к "В США оценили «морских терминаторов» из России"