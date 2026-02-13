Ночная «охота»

Военный эксперт Кирилл Рюмшин — о том, как разработки «гражданского ОПК» помогают защищать важные объекты от БПЛА

Долгое время считалось, что тыловые объекты надежно прикрыты глобальным «зонтиком» противовоздушной обороны. Реальность внесла коррективы. Штатные средства ПВО, созданные для перехвата самолетов и крылатых ракет, не всегда способны обеспечить стопроцентную защиту от новой угрозы — современных ударных дронов. Причина кроется в их гибридной природе.

БПЛА самолетного типа, начиненные взрывчаткой, движутся по сигналам спутниковой навигации на сверхмалых высотах, используя складки местности. Их излюбленное время атаки — сумерки или глубокая ночь, когда визуальное обнаружение затруднено. Для радиолокаторов такие цели — малозаметные, низколетящие и малоскоростные — зачастую сливаются с помехами от земли или городской застройки. Тратить на дешевый «планер» из фанеры и пластика дорогостоящую зенитную ракету нерационально, а порой и невозможно технически из-за ограниченного радиосигнального горизонта.

Популярное решение — маскировочные сети или тросовые заграждения, например, над территориями нефтеперерабатывающих заводов и подстанций — на практике оказалось малоэффективным. Тяжелый ударный беспилотник обладает кинетической энергией легкомоторного самолета. Этого импульса достаточно, чтобы прорвать практически любое текстильное или проволочное полотно и штатно сработать при ударе об основной объект.

Второй путь — капитальное строительство: возведение бетонных саркофагов, ангаров и глухих стен. Но экономика и логистика делают эту задачу практически невыполнимой. Такое строительство обходится дорого и длится долго. Более того, на действующих предприятиях — НПЗ или ТЭЦ — масштабная стройка часто невозможна технически. Плотность коммуникаций, трубопроводов высокого давления и строгие регламенты промышленной безопасности не позволят залить всё бетоном.

В сложившейся ситуации наиболее жизнеспособным, быстрым и экономически оправданным решением стали мобильные огневые группы (МОГ), которые уже созданы, например, в Курской области в составе бригады «Барс-Курск» и в ряде других регионов. Их тактика строится не на пассивном ожидании, а на активном патрулировании периметра и физическом уничтожении угрозы на подлете с использованием стрелкового оружия.

Основа такого подразделения — маневренный внедорожник (пикап) и пулеметный расчет в кузове. Историческая параллель с легендарной «тачанкой» напрашивается сама собой, но современное воплощение этой концепции ушло далеко вперед. Это не просто боец с автоматом в кузове грузовика. Специфика работы по скоростным воздушным целям предъявляет к оснащению жесткие, специфические требования, которые стандартная армейская номенклатура имущества закрыть не может.

Для того чтобы эти охотники за дронами работали результативно, инженерам и оружейникам пришлось решить три ключевые технические задачи.

Первая — стабильность платформы. Стрельба по летящему беспилотнику кардинально отличается от общевойскового боя. Штатные сошки пулемета Калашникова (ПКМ) или «Печенега» рассчитаны на ведение огня лежа, с упором в землю. Поразить из такого положения дрон, летящий на высоте 50–100 м, невозможно физически.

Стрельба с рук или с опорой на борт автомобиля также малоэффективна: отдача патрона и вибрация работающего двигателя не позволяют удерживать прицельную линию. Решением стали специализированные турели и треноги с универсальными адаптерами. Оборудование жестко фиксируется в кузове пикапа или на грунте, обеспечивая системе монолитную устойчивость. Благодаря шарнирным механизмам стрелок получает возможность вести плавный сопроводительный огонь в любом секторе — на 360 градусов по горизонту и практически вертикально в зенит.

Вторая — эргономика огня. В ситуациях, когда тактическая обстановка требует мобильности и стрельбы без станка (например, при спешивании), стандартная эргономика пулемета становится препятствием. Классическая компоновка не предназначена для быстрой смены вектора атаки по воздушным целям с рук.

Российские инженеры внедрили в конструкцию элементы современного тюнинга: тактические цевья и рукоятки переноса огня. Эти, казалось бы, мелочи позволяют бойцу надежно контролировать тяжелое оружие, гасить подброс ствола и мгновенно переносить точку прицеливания вслед за маневрирующим объектом. Управляемость оружия напрямую конвертируется в плотность и точность огня.

Третья — ночная слепота и фактор тепловизора. Это, пожалуй, самый критический аспект. Поскольку противник предпочитает атаковать ночью, главным инструментом обнаружения для мобильной группы становится тепловизор. Он позволяет увидеть нагретый двигатель дрона в полной темноте.

Однако здесь возникает технический конфликт. При выстреле из пулемета образуется мощная дульная вспышка. Для человеческого глаза это просто яркий свет, но для чувствительной матрицы тепловизионного прицела это «световой удар». Электроника мгновенно «слепнет», картинка перекрывается засветкой, и оператор теряет цель из вида. Пока зрение прибора восстанавливается, беспилотник успевает уйти из зоны поражения или нанести удар.

Решение пришло из мира спортивной стрельбы — дульные тормоза-компенсаторы (ДТК) закрытого типа, на сленге профессионалов именуемые банками. Такое устройство навинчивается на ствол и работает как камера дожигания газов. Оно эффективно гасит вспышку, разбивая и охлаждая пороховые газы внутри корпуса. Результат: тепловизор не теряет картинку, стрелок сохраняет непрерывный визуальный контакт с объектом и может вести огонь очередями без потери ориентации.

Важно отметить, что сегодня речь идет не о кустарных переделках в гаражных мастерских. Российские производители предлагают полноценные экосистемы для мобильных групп: от ДТК, прошедших жесткие испытания на линии боевого соприкосновения, до комплексных систем крепления и стабилизации оружия.

Обеспечивая группы всем необходимым — от треног до пламегасителей, — отечественная промышленность помогает создавать эшелонированную оборону вокруг объектов критической инфраструктуры. В 2025 году общее число критически важных объектов в России достигало 3 тыс., причем порядка 70% из них относятся к энергетическому сектору. Для их охраны качественное оснащение мобильных групп — это уже не вопрос выбора опций, а необходимое условие выживания и бесперебойной работы.

Автор — руководитель испытаний компании Zavoz.pro, производящей военное снаряжение

