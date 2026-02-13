Почему НАТО усиливает присутствие в Арктике (The New York Times, США)

NYT: НАТО объявило о старте миссии "Арктический страж"

НАТО усилит свое присутствие в Арктике, пишет NYT. Блок пугает Запад Россией – якобы от нее исходит самая большая угроза. В ответ НАТО готовится объявить о новой миссии "Арктический страж".

Лара Джейкс (Lara Jakes)

Москва демонстрирует силу за Полярным кругом. Альянс начинает контрмеры

Бомбардировщики, истребители, атомные подлодки. Только за последний год Россия десятки раз являла миру свою арктическую мощь — таков подсчет аналитиков.

НАТО тоже тренируется и работает в этих широтах. А в среду альянс объявил о старте новой миссии: присутствие блока в Арктике будет усилено — в ответ на якобы растущую агрессивность Москвы. "Мы используем силу НАТО, чтобы обезопасить нашу территорию и гарантировать мир в Арктике и на Крайнем Севере", — пояснил генерал Алексус Гринкевич (Alexus G. Grynkewich), главком объединенных сил НАТО в Европе.

В альянсе больше не считают возможным оставлять Арктику без внимания или полагаться лишь на региональных союзников. Льды тают, открывая новые маршруты для судов, а Москва испытывает терпение НАТО на прочность.

Трамп давит

Чиновники и эксперты говорят, что новая миссия НАТО, получившая название "Арктический страж", увеличит контингент в так называемой "Шапке Севера" — арктических районах Норвегии, Швеции и Финляндии.

Альянс, как ожидается, активизирует морские патрули в Норвежском море и акватории между Гренландией, Исландией и Великобританией — стратегическом ГИУК-разрыве. Не исключено, что эти воды станут испытательным полигоном для новейших разведывательных дронов: НАТО хочет понять, выдержат ли они суровый арктический климат.

"Приоритеты альянса сместились в Арктику, и НАТО отвечает на этот вызов", — заявил во вторник журналистам Мэттью Уитакер, американский посол при альянсе.

Но есть и негласная цель, полагают эксперты: доказать президенту Трампу, что НАТО способно защитить Арктику без присоединения Гренландии к США в качестве передового форпоста. Прошлый месяц едва не расколол альянс из-за этой идеи.

"Арктики долго не было в натовской повестке, но лишь потому, что сами арктические страны того не желали, — говорит Минна Аландер (Minna Alander), эксперт по Арктике и обороне из Стокгольмского центра восточноевропейских исследований. — Учения в европейском Заполярье НАТО наращивало и раньше, но сейчас, уверена, не было бы никакого особого повода запускать “Арктический страж”, если бы не трамповский демарш с Гренландией".

Арктические угрозы

С января 2025 года Россия провела в Арктике как минимум 33 военных маневра — почти половина из них учебные, подсчитали в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Главный плацдарм — Кольский полуостров. Там базируются российские подлодки — носители ядерных боеголовок. Прикрывают их береговая артиллерия, надводные корабли и авиация. В том числе — из штаба Северного флота в Мурманске на незамерзающем Баренцевом море (спасибо теплому атлантическому течению).

Военных НАТО больше всего тревожит сценарий, при котором российская субмарина с ядерным оружием на борту проскользнет через Норвежское море, минует ГИУК-разрыв и уйдет в Атлантику. "Дальше — все, — констатирует Аландер. — Найти подлодку в Атлантике почти нереально".

Москва, по данным официальных лиц, якобы практикует и скрытные "кошки-мышки": контрабанда нелегальной нефти, диверсии на энергетических трубопроводах и проложенных по дну кабелях связи.

И Гренландия. Именно через Северный полюс, напоминает эксперт, пролегает кратчайший маршрут для ракетного удара по США — неважно, с чьей стороны. Трамп хочет разместить там ракетные перехватчики. Насколько это усилит существующую систему ПРО Америки, эксперты спорят. Китайские военные корабли у Гренландии не замечены, коммерческие — бывают.

НАТО в боевой готовности

Альянс уже нарастил морские патрули в Норвежском море и ГИУК-разрыве. По словам военного представителя НАТО, именно здесь российские субмарины и надводные корабли больше всего угрожают Европе и Северной Америке. Объединенные ВВС северных стран — Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании — проводят совместные вылеты еженедельно, отмечает Аландер. По ее убеждению, именно эти государства с их колоссальным арктическим опытом и станут локомотивом новой миссии "Арктический страж".

В среду глава британского минобороны Джон Хили, как ожидалось, объявит об удвоении — до двух тысяч — контингента Соединенного Королевства в норвежской Арктике в ближайшие три года. Лондон также заходит в сухопутную группировку численностью не менее четырех тысяч штыков под шведским командованием, базирующуюся на севере Финляндии. Франция, Исландия и Италия уже там. Полная боеготовность ожидается в ближайшие месяцы.

"Требования к обороне растут, и Россия — главная угроза безопасности Арктики и Крайнего Севера со времен холодной войны, — говорится в заявлении Хили. — Британия сыграет в “Арктическом страте” ключевую роль".

НАТО, для которого учения в Заполярье давно рутина, бросит в бой около 25 тысяч военных и гражданских на маневры в середине марта. Плюс — еще две аналогичные миссии сдерживания: на Балтике и в Восточной Европе.