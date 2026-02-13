Войти
Наши Су-34 начали "угощать" ВСУ смертоносными бомбами -"зажигалками" с УМПК

Источник изображения: Фото: телеграм-канал "AviamiR", Mil.ru

Российская авиация стала применять по формированиям киевского режима зажигательные бомбы. Об этом сообщает телеграм-канал "AviamiR", разместивший фотографию парочки таких смертоносных "подарков", подвешенных под ударные Су-34.

Отмечается, что они "бахают знатно". Если раньше их применяли только по стационарным объектам, то в настоящее время ими накрывают и живую силу врага, окопы и блиндажи, где вэсэушники пытаются спрятаться.

Благодаря оснащению таких боеприпасов управляемыми модулями планирования и коррекции (УМПК), существенно увеличилась их точность и дальность применения.

В настоящее время наши ВКС обладают целым набором высокоточных средств поражения весом 250, 500, 1500 и 3000 килограммов. Ничего такого у врага нет и, возможно, не появится. Пусть на Украине говорят о поставках сотен "Грипенов" и "Рафалей", на самом деле, все эти надежды на перевооружение и создание полноценных ВВС останутся только мечтами.

Если ВСУ с трудом снабжаются устаревшими самолетами, такими как "Мираж-2000" и Ф-16, то относительно современная авиационная техника из-за своей высокой стоимости, малых объемов производства, если и попадет на Украину, то в символических количествах, не способных сыграть какой-то качественной роли.

Алексей Моисеев

Страны
Россия
Украина
Продукция
Gripen NG
Mirage-2000
Су-34
