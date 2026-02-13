Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)

19FortyFive: США столкнулись с проблемами в разработке новых вооружений

Американская оборонная система застряла в "ловушке совершенства", пишет 19FortyFive. Новые образцы оружия годами разрабатываются, дорожают и выходят с серьезными изъянами. Провалы популярных проектов продемонстрировали кризис военно-промышленного комплекса США.

Краткое содержание и ключевые моменты:

— Система оборонных закупок США угодила в "ловушку совершенства", когда стремление к семимильным шагам вперед приводит к катастрофическим задержкам и сбоям в реализации программ.

— Нашумевшие примеры вроде прибрежных боевых кораблей LCS и эсминцев класса Zumwalt показывают, что модульность и малозаметность на базе единой платформы вместо гибкости приводят к хрупкости.

— Помимо собственно инженерных трудностей разработку замедлили укрупнение промышленной базы и боязливая бюрократия, не склонная к риску.

— Чтобы сохранить господствующее положение до 2040 года, военные должны преодолеть нынешнее отношение к технике как к статичным объектам и начать воспринимать ее как совершенствующиеся программно-управляемые системы для массового производства.

"Ловушка совершенства": почему лучшая на 2026 год военная техника подводит США

Почти во всех родах войск США новая техника отнимает слишком много времени на разработку, выходит за рамки сметы и часто поступает на вооружение с ограниченными возможностями, компромиссами или изъянами.

Из свежих примеров достаточно упомянуть легкий армейский танк M10 Booker ("Букер"), прибрежный боевой корабль ВМС LCS и эсминец класса Zumwalt (в честь адмирала Элмо Цумвальта, чью фамилию также передают как "Замволт" — прим. ИноСМИ).

Также возникали проблемы с модернизацией (танк M1 Abrams SEP v4), а некоторые программы пришлось свернуть полностью (например, перспективную боевую систему FCS). Эти проблемы — не единичные сбои, а характерная черта крупных платформ, которые закупает Пентагон.

Современное поле боя действительно быстро меняется, но само по себе это не объясняет всех трудностей. Нежелание рисковать, бюрократические препоны, хрупкость промышленной базы и нереалистичные ожидания — всё это привело к тому, что слишком многие программы были заранее обречены на провал или отложены в долгий ящик.

Кроме того, необходимо оперативно внедрять технологии или новшества следующего поколения в платформы, рассчитанные на массовое производство.

Непомерные технологические амбиции чреваты проблемами в разработке, которые задержали в том числе развитие авианосца Gerald Ford "Джеральд Форд" (CVN-79). Одна из главных проблем заключается в том, что от военных программ США часто ждут всего и сразу. Новые платформы редко когда разрабатываются для под конкретные узкие задачи.

Вместо этого от них требуется революционный рывок вперед, замена нескольких систем сразу и опережение угроз на годы вперед.

Участь LCS & Zumwalt

Классический пример — прибрежный боевой корабль (LCS). LCS задумывался как быстрый, модульный, доступный по цене и пригодный для различных задач — от минно-тральных до противолодочных операций. На практике же он не справляется ни с одной.

Оказалось, что модульные комплекты для миссий трудно менять, живучесть корабля оказалась под вопросом, а затраты резко возросли. Стремление к гибкости в итоге обернулось хрупкостью.

Та же логика применима и к эсминцу класса Zumwalt, который должен был сочетать в себе малозаметность, превосходство при поражении наземных целей, передовую силовую установку и революционную систему вооружения. Но когда боеприпасы для этих орудий оказались недоступны, корабль лишился своего основного предназначения.

Сами по себе технологии работали, однако перегруженность новшествами усугубила риск.

Система военных закупок США разрабатывалась для того, чтобы избегать сбоев, но вместе с тем непреднамеренно приводит к неудачам. Чрезмерный надзор, неуклонный пересмотр требований, вмешательство Конгресса и извечные компромиссы между родами войск замедляют разработку.

Характеристики и параметры программ определяются за годы до запуска в производство — без учета развития технологий и появления новых угроз.

Хрупкость военно-промышленной базы

Другой недооцененный фактор — разрушение военно-промышленной базы США. В годы холодной войны в США было множество соперничающих производителей танков, кораблей, самолетов и подсистем. Сегодня в результате укрупнения в каждом секторе осталась лишь горстка основных подрядчиков.

В то же время современные военные системы зависят от коммерческой электроники, развивающейся по гражданской логике, которая не всегда сообразуется с многолетними военными программами. К тому времени, когда оборудование будет сертифицировано для использования в военных целях, оно уже может устареть или быть снято с производства на гражданском рынке.

Уровень угрозы

Проблема вовсе не в том, что танки, корабли или самолеты внезапно утратили актуальность.

А в том, что военные действия становятся более прозрачными, сетецентричными и смертоносными. Растет роль беспилотников, датчиков, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Живучесть в настоящее время зависит не только от брони или огневой мощи, но и от программного обеспечения, синтеза данных и интеграции.

Традиционные программы закупок не справляются с этой реальностью, поскольку рассматривают платформы как статичные объекты, а не развивающиеся системы.

Танк M1 Abrams был и остается смертоносным, но внедрение систем активной защиты, сетецентричных технологий и средств радиоэлектронной борьбы сложнее модернизации брони или орудий. Программное обеспечение совершенствуется быстрее закупок, однако правила приобретения оперируют физическими платформами.

Настала пора рисковать

Трудности, с которыми столкнулись американские военные при создании новой техники, — это не просто инженерная погрешность или недальновидность.

Это прямое следствие системы, сложившейся в более раннюю эпоху, когда угрозы развивались медленно, бюджеты росли предсказуемо, а технологические прорывы можно было предугадать на десятилетия вперед.

На сегодняшнем поле боя ценится приспособляемость, повторяемость и скорость, но американские военные исторически чурались рисков и слишком боялись даже кратковременных неудач.

И покуда эта напряженность не будет устранена, ситуация не изменится.

Крис Осборн — президент центра военной модернизации Warrior Maven. Ранее работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного эксперта в должности помощника военного министра по вопросам закупок, логистики и технологий. Также был ведущим и специалистом по военным вопросам в эфире национальных телеканалов. Выступал в качестве приглашенного военного эксперта на телеканалах Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel. Имеет степень магистра сравнительного литературоведения Колумбийского университета