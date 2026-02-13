Спустить с небес: аэропорты начали защищать умные антидроновые системы

Они проверяют беспилотники по принципу «свой-чужой» и включают радиоэлектронные помехи

Семь аэропортов и других объектов гражданской инфраструктуры в России оснастили новой системой защиты от БПЛА с технологией идентификации беспилотников по принципу «свой-чужой», выяснили «Известия». Ее программное обеспечение способно с помощью искусственного интеллекта за доли секунды идентифицировать дрон как вражеский и отдать команду на его подавление. В результате станция противодействия БПЛА ставит радиоэлектронные помехи, которые не позволяют дрону выполнить свою задачу. Эксперты отмечают, что радиоэлектронное воздействие не несет риска разлета осколков или падения детонирующих элементов на взлетно-посадочные полосы и терминалы. Это делает новую систему оптимальной при защите аэропортов.

Птицы не помеха

Новый отечественный комплекс обнаружения и противодействия беспилотникам в последнее время установлен в семи гражданских аэропортах России и на других инфраструктурных объектах, выяснили «Известия». Он состоит из детектора, радиолокационной станции (РЛС), видеомодуля и станции нейтрализации БПЛА.

Алгоритм его работы прост. Детектор, сканирующий радиочастоты, должен засечь цель, после чего в работу включатся РЛС и видеокамеры.

Радар позволяет определить направление, высоту и угол подлета неизвестного беспилотника. Затем видеокамеры захватят цель и передадут картинку на пульт управления.

Лежащее в основе системы программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта Кaspersky Antidrone позволяет за доли секунды обработать данные — сравнить силуэт БПЛА с базой графических данных — и вывести аналитику в единый интерфейс системы.

Программное обеспечение может отличить самолет или вертолет от дрона, определить его тип и даже идентифицировать птиц, объяснили «Известиям» принцип работы новой системы в компании «Неоскан», разработавшей систему.

— Если ПО определит, что приближающийся летательный аппарат несет угрозу, дежурный оператор должен будет отдать сигнал на станцию радиоэлектронного подавления на постановку помех, — рассказал «Известиям» представитель компании.

При этом помехи «забивают» только ту частоту, по которой идет сигнал управления дроном, и безопасны для самолетов.

— У системы также есть варианты работы в автоматическом режиме по заданным алгоритмами. В этом случае подавление не включается до тех пор, пока не произойдет идентификация аппарата с помощью оптического поворотного устройства, — подчеркнул представитель разработчика.

Помимо аэропортов, комплекс также подходит и для защиты важных промышленных объектов — тех же нефтеперерабатывающих заводов, уверяют производители.

Без помех авиации

Опыт 2025 года наглядно показал, что противник стремится дестабилизировать работу гражданской авиации, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. Атаки на аэродромную сеть были направлены на срыв авиасообщения, что приводит к экономическим и логистическим издержкам. А значит, аэропорты требуют серьезной защиты.

Внедрение систем с искусственным интеллектом, способных за секунды распознать тип объекта и принять решение о подавлении, — это важный шаг, считает военный эксперт Юрий Лямин.

— Основное преимущество систем радиоэлектронного подавления для гражданских аэродромов заключается в их безопасности, — пояснил он. — В отличие от средств физического уничтожения радиоэлектронное воздействие не несет риска разлета осколков или падения детонирующих элементов на взлетно-посадочные полосы и терминалы. Это «мягкая сила», которая не мешает работе гражданской авиации при правильной настройке, но создает невидимый барьер для нарушителей.

Дроны-перехватчики

Однако стоит трезво оценивать текущие реалии — мы находимся в состоянии «гонки вооружений» между средствами нападения и защиты, напомнил Юрий Лямин. По его словам, современные боевые дроны всё чаще оснащаются системами, устойчивыми к РЭБ.

Например, использование спутниковой связи или оптоволоконного управления делает стандартные «глушилки» практически бесполезными.

— БПЛА также стали автономными. Дроны с развитым машинным зрением могут атаковать цель вообще без участия оператора и радиосигнала — в режиме радиомолчания, — объяснил Юрий Лямин. — Именно поэтому мировым трендом и логичным этапом развития нашей обороны становится переход к комбинированным системам. Одной радиоэлектронной борьбы уже недостаточно.

Для полноценной защиты критической инфраструктуры необходимо сочетать РЭБ с инструментами физического перехвата, уверен Юрий Лямин.

— Наиболее перспективным направлением здесь выглядят дроны-перехватчики. Они могут ликвидировать угрозу путем кинетического удара, то есть тарана, минимизируя сопутствующий ущерб. Если мы говорим о защите аэродромов в условиях реальных угроз, то будущее за связкой: мгновенная ИИ-идентификация — радиоэлектронное подавление — и, если дрон не остановился, физическая ликвидация специализированным перехватчиком, — уверен эксперт.

Такие аппараты уже применяются. В частности, «Известия» сообщали о завершении испытаний дронов-перехватчиков «Шершень» в зоне СВО. Программное обеспечение этого БПЛА с применением элементов искусственного интеллекта (ИИ) позволяет обнаруживать, идентифицировать и уничтожать дроны противника без участия оператора.

Защитный купол

Данные, которые получают новые антидроновые системы, востребованы не только для радиоэлектронного подавления, заметил Алексей Леонков.

Информация в реальном времени может передаваться мобильным группам ПВО, которые сейчас активно формируются в тыловых регионах. По его словам, это тоже позволит перехватывать и уничтожать цели на подлете, минимизируя риск падения обломков на жилую застройку или объекты инфраструктуры.

— Фактически мы наблюдаем, как технологии, прошедшие обкатку в зоне СВО, масштабируются на всю страну. Это закладывает фундамент для создания сплошного радиолокационного поля над территорией России, — отметил эксперт.

В перспективе, как считают эксперты, такая сеть объединит не только радиочастотные, но и оптические каналы обнаружения, создав многоуровневый защитный купол над каждым стратегически важным объектом.

