Минпромторг готов существенно снизить цену первых партий российских самолетов

Ведомство будет работать совместно с представителями авиационной отрасли

Минпромторг РФ совместно с представителями авиационной отрасли готов существенно снизить цену отечественных самолетов по сравнению с той, которая формируется для первых партий. Об этом сообщил глава министерства Антон Алиханов, выступая в Госдуме.

"Мы провели достаточно подробную работу с "Аэрофлотом", с другими потребителями, и существенно готовы снижать цену от той фактической, которая складывается на первой партии", - сказал министр.

Алиханов добавил, что авиапредприятия сейчас работают над оптимизацией затрат для снижения стоимости бортов и реализуют программу повышения производительности труда. Кроме того, Минпромторг с правительством оценивают возможность расширения портфеля заказов на самолеты на более длительный срок для планирования конечной стоимости самолета.