Чешская программа по снарядам для ВСУ столкнулась с отсутствием финансирования

Источник изображения: topwar.ru

Чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ столкнулась с нехваткой финансирования, а сама Прага вкладываться в программу не собирается. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным британского агентства, в рамках программы по закупке снарядов удалось собрать всего 1,4 млрд евро из необходимых пяти. На мировом рынке сейчас имеется доступных к продаже артиллерийских снарядов примерно на 16 млрд евро, НАТО хотело бы выкупить часть боеприпасов для поставки на Украину на 5 млрд, да вот только никто скидываться больше не хочет, а сами чехи финансировать закупки снарядов отказываются.

Инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Украины была запущена предыдущим чешским правительством еще в начале 2024 года. Предполагалось, что Чехия будет искать снаряды в третьих странах и закупать их на деньги, которые будут сдавать европейские страны. Планировалось закупить 155 и 122 мм боеприпасы для ВСУ.

Изначально программа работала и довольно хорошо, украинская армия постоянно пополняла свои арсеналы снарядами. Правда, часть из них была с истекшими сроками, но кого когда это волновало? Ну разорвало пару стволов, поубивало расчеты, но в целом-то программа работала, снаряды закупались.

Новое чешское правительство выступает против этой инициативы, намереваясь полностью ее остановить. Президент Чехии Петр Павел выступает за продолжение. На данный момент она действует и будет продолжаться до того момента, пока другие страны ее финансируют. А вот с этим уже проблемы.

