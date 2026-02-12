Войти
Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск нацгвардии

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск национальной гвардии.

"В целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемое положение", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания. Согласно его положениям, Главный штаб — основной орган управления войсками нацгвардии. В его задачи входят:

— управление войсками на основании решений директора;

— организация их применения в мирное и военное время;

— участие в выработке и реализации госполитики в установленных сферах деятельности;

— планирование и проведение мероприятий по строительству и развитию войск нацгвардии;

— поддержание их боевой и мобилизационной готовности и руководство ею, а также контроль за их состоянием;

— организация и проведение мероприятий по боевому обеспечению войск;

— ведение разведки для выполнения ими своих задач;

— развитие системы управления войсками национальной гвардии;

— налаживание связи, автоматизированного управления войсками и шифровальной работы в них;

— организация их военной службы и обеспечение ее безопасности, охраны труда и профессиональной служебной деятельности в войсках;

— обеспечение применения информационных технологий в их деятельности;

— участие в нормативно-правовом регулировании вопросов в установленных сферах деятельности.

Помимо положений указа, Главный штаб будет руководствоваться в своей деятельности Конституцией, нормами международного права и международными договорами, федеральными законами, указами и распоряжениями президента, приказами и директивами Верховного главнокомандующего, постановлениями и распоряжениями правительства, а также нормативно-правовыми актами Росгвардии.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
