ОДК внесла в Совет Федерации предложения для укрепления энергетической стратегии России

Корпорация предложила расширить меры господдержки энергомашиностроения и сформировать предсказуемый спрос на критичное энергетическое оборудование

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех внесла на рассмотрение Комитета Совета Федерации предложения по укреплению энергетической стратегии России. Компания «ОДК Инжиниринг» предложила расширить меры государственной поддержки отечественного энергомашиностроения и сформировать предсказуемый спрос на критичное энергетическое оборудование.

Предложения были озвучены в рамках круглого стола «Отечественное энергомашиностроение — драйвер развития электроэнергетики страны», организатором которого выступил Комитет Совета Федерации по экономической политике.

Технологический суверенитет и усиление топливно-энергетического комплекса России определены в числе приоритетных задач в Энергетической стратегии РФ до 2050 года. «ОДК Инжиниринг» предлагает создать при Минэнерго и Минпромторге межведомственную рабочую группу с участием ключевых производителей оборудования и основных энергетических операторов. Предполагается подготовить комплексную дорожную карту на критическое энергетическое оборудование, которая будет содержать прогнозы спроса по категориям энергетического оборудования, сценарии развития технологий и инвестиционные потребности, а также механизмы координации государственных закупок с программами развития компаний-заказчиков. В долгосрочных проектах также планируется учитываться сроки проведения НИОКР.

«Мы рассматриваем более эффективное взаимодействие государства и рынка как инвестицию в будущее технологическое лидерство России в сфере энергетического оборудования. Предлагаемые механизмы помогут снизить стоимость отечественного оборудования за счет прогнозируемого роста производства и более равномерного распределения затрат на НИОКР. Инициатива также повысит конкурентоспособность российских технологий и укрепит энергобезопасность страны благодаря развитию собственной компонентной базы и производственных мощностей», — отметил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех занимает лидирующие позиции в сфере производства высокотехнологичного газотурбинного оборудования, востребованного в ключевых проектах нефтегазовой отрасли и энергетики. На сегодняшний день предприятия корпорации выпустили свыше 2500 индустриальных газотурбинных двигателей мощностью от 2,5 до 118 МВт. Ведется разработка современного поколения российского газотурбинного оборудования, включая энергетические агрегаты для морских добывающих платформ, оборудование для транспортировки газа и производства СПГ, а также энергетические решения для генерирующих компаний. «ОДК Инжиниринг» выступает разработчиком и поставщиком газоперекачивающего и энергетического оборудования на базе двигателей ОДК.