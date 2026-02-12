Войти
Завершено внедрение отечественных композитов в конструкцию МС-21

284
0
+1
МС-21-310
МС-21-310.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Одобрение главного изменения в сертификат типа компании «Яковлев» вручило Федеральное агентство воздушного транспорта

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) вручило ПАО «Яковлев» (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех) одобрение главного изменения в сертификат типа МС-21, предусматривающее импортозамещение композитных материалов в силовых элементах кессонов киля и стабилизатора. Таким образом, российская наука и промышленность полностью завершили большой комплекс работ по внедрению отечественных композиционных материалов в конструкцию самолета МС-21.

В работе по одобрению принимали участие специалисты Авиарегистра России, сертификационных центров ФГУП ГосНИИ ГА, СЦ ФАУ «ЦАГИ», ООО СЦ «Материал» и АО «НМЦ НОРМА».

«Российская школа материаловедения еще раз продемонстрировала свою готовность в короткие сроки разработать и поставить гражданскому авиастроению собственные композиты мирового уровня. Их надежность для использования в конструкции МС-21 подтверждается расчетами, моделированием, натурными испытаниями с участием ведущих научных и сертификационных центров нашей страны. Вместе продолжаем повышать уровень технологического суверенитета отечественного авиапрома и в этой важнейшей области», — отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Серийный выпуск кессонов киля и стабилизатора из отечественных композиционных материалов ведет АО «КАПО-Композит» (входит в состав компании «АэроКомпозит» ПАО «Яковлев»).

«Получение одобрения на использование отечественных композитов в киле и стабилизаторе МС-21 знаменует завершение важного этапа импортозамещения — мы полностью избавили самолет от иностранных материалов и в ходе испытаний подтвердили надежность отечественных аналогов. В эту работу была вовлечена большая кооперация научных центров и производственных предприятий, в том числе из контура ОАК Госкорпорации Ростех. Я хотел бы поблагодарить всех коллег, которые внесли вклад в создание целой подотрасли композитного авиастроения», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха.

Завершение данных работ — один из этапов сертификации полностью импортозамещенного самолета МС-21. В настоящее время совместно с разработчиком ПАО «Яковлев» ведутся работы по сертификации самолета с новым отечественным оборудованием.

Ранее, в 2022 году, Росавиация одобрила изменения в конструкцию МС-21, включая замену двигателя на ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех и использование крыла из отечественных композиционных материалов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
