Войти
ТАСС

Заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" рассказал, что за рубежом ценят вооружения концерна

242
0
0
Станция обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК средней дальности "Викинг"
Станция обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК средней дальности "Викинг".
Источник изображения: bmpd

Александр Ведров сообщил, что военную технику высоко оценивают за возможность ее последующей модернизации с учетом опыта применения в современных вооруженных конфликтах

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 11 февраля. /ТАСС/. Зарубежные партнеры высоко ценят военную технику производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" за возможность ее последующей модернизации с учетом опыта применения в современных вооруженных конфликтах, а также тенденций развития подобной техники в мире. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора предприятия Александр Ведров в рамках международной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

"Модернизация вооружений и военной техники является важным способом совершенствования их ТТХ и продления срока службы. Этот способ поддержания техники на требуемом уровне отличается меньшей стоимостью, чем приобретение новых образцов. Для стран, не имеющих достаточных финансовых средств для закупок новой техники, концерн предлагает проекты модернизации поставленных им ранее средств ПВО и радиолокационной техники", - сказал Ведров.

Он добавил, что в ходе этой работы учитывается не только опыт применения вооружений и военной техники в спецоперации, "но и последние тенденции развития такой техники в мире в целом и ее практического применения в современных вооруженных конфликтах и войнах.

"Зарубежные заказчики высоко ценят этот фактор, выбирая концерн в качестве поставщика данных работ и услуг", - добавил Ведров.

В Эр-Рияде "Алмаз-Антей" презентует модели средств ПВО сухопутных войск, предназначенных для создания эшелонированной системы ПВО-ПРО, в частности, ЗРС большой дальности "Антей-4000", ЗРК средней дальности "Викинг" и ЗРК малой дальности семейства "Тор".

Выставка World Defense Show 2026 проходит с 8 по 12 февраля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Алмаз-Антей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 08:53
  • 72
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 12.02 08:45
  • 1572
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.02 08:12
  • 99
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.02 06:41
  • 0
Комментарий на "Контракты на экспорт российских истребителей Су-57 на Ближний Восток "уже есть". Самый вероятный заказчик — Иран (Military Watch Magazine, США)", и "СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57"
  • 12.02 05:49
  • 1
Комментарий к "Как становится лучше истребитель Су-57"
  • 12.02 05:01
  • 1
В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»
  • 12.02 04:48
  • 14176
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 04:48
  • 1
Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"
  • 12.02 01:53
  • 1
Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)
  • 12.02 01:46
  • 0
По поводу направлений совершенствования тактической авиации РФ.
  • 12.02 00:24
  • 0
Комментарий к "Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)"
  • 11.02 22:22
  • 0
Комментарий к "В США оценили «морских терминаторов» из России"
  • 11.02 21:46
  • 1
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 11.02 21:22
  • 0
Комментарий к "В США назвали главную характеристику Ту-160М"
  • 11.02 20:04
  • 0
Комментарий к "«Технологии против массы»: бундесвер сравнил истребители - свои и противника"