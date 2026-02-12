Заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" рассказал, что за рубежом ценят вооружения концерна

Александр Ведров сообщил, что военную технику высоко оценивают за возможность ее последующей модернизации с учетом опыта применения в современных вооруженных конфликтах

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 11 февраля. /ТАСС/. Зарубежные партнеры высоко ценят военную технику производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" за возможность ее последующей модернизации с учетом опыта применения в современных вооруженных конфликтах, а также тенденций развития подобной техники в мире. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора предприятия Александр Ведров в рамках международной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

"Модернизация вооружений и военной техники является важным способом совершенствования их ТТХ и продления срока службы. Этот способ поддержания техники на требуемом уровне отличается меньшей стоимостью, чем приобретение новых образцов. Для стран, не имеющих достаточных финансовых средств для закупок новой техники, концерн предлагает проекты модернизации поставленных им ранее средств ПВО и радиолокационной техники", - сказал Ведров.

Он добавил, что в ходе этой работы учитывается не только опыт применения вооружений и военной техники в спецоперации, "но и последние тенденции развития такой техники в мире в целом и ее практического применения в современных вооруженных конфликтах и войнах.

"Зарубежные заказчики высоко ценят этот фактор, выбирая концерн в качестве поставщика данных работ и услуг", - добавил Ведров.

В Эр-Рияде "Алмаз-Антей" презентует модели средств ПВО сухопутных войск, предназначенных для создания эшелонированной системы ПВО-ПРО, в частности, ЗРС большой дальности "Антей-4000", ЗРК средней дальности "Викинг" и ЗРК малой дальности семейства "Тор".

Выставка World Defense Show 2026 проходит с 8 по 12 февраля.