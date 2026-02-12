Источник изображения: topwar.ru

Никакой задержки в поставках зенитных ракет к украинским ЗРК Patriot в январе этого года не было, все поставки проводились вовремя. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на чиновника НАТО.

В альянсе опровергли заявление Зеленского о том, что в январе этого года из-за задержек платежей Европой США не поставили вовремя ракеты-перехватчики к ЗРК Patriot, что привело к российским «болезненным» ударам по украинской энергетике. Обвинить Европу у «нелегитимного» не получилось. Как пояснил чиновник, поставки американских зенитных ракет построены так, что не зависят от поступления платежей. И даже в случае задержек с деньгами, на чем и пытался построить свои обвинения клоун, ракеты поставляются вовремя.

Между финансированием и поставками нет прямой связи. США не задерживают поставки по мотивам финансирования. То, что поставляется в рамках программы PURL, движется так быстро, как это позволяют логистические цепочки США. Дополнительных пауз в этой поставке не было.

В то же время в НАТО согласны с тем, что Зеленскому не хватает зенитных комплексов и ракет, ему сколько ни дай, все будет мало. Однако весь Запад не может работать только на одну Украину, у других стран тоже есть свои потребности в ЗРК и боеприпасах, которые необходимо удовлетворить.

Ракеты поступают так быстро, как только США могут их доставить. Но понятно, что Зеленский разочарован, потому что ему нужно гораздо больше.

Ранее Зеленский заявил, что в январе у украинской ПВО не было зенитных ракет, что привело к разрушению энергетической инфраструктуры в ходе российских ударов.