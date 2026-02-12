Войти
В Польше сравнили «Сарму» с HIMARS

Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters.

Defence24: Российская РСЗО «Сарма» уступает HIMARS в компактности

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма», которую называют аналогом американской HIMARS, уступает конкуренту в компактности. Польское издание Defence24 сравнило системы.

Автор обратил внимание, что российская установка базируется на четырехосном шасси, а HIMARS получил базу трехосного грузовика. «Таким образом, это не такое компактное решение, как американский HIMARS», — отметил он.

Известно, что боевая масса «Сармы» составляет около 24 тонн, а HIMARS весит более 16 тонн. Российская машина построена на шасси «КамАЗ-63501» с двигателем мощностью 360 лошадиных сил. Американская система оснащена силовым агрегатом в 330 сил. Также стоит учитывать, что «Сарма» несет более мощные боеприпасы.

Ранее в феврале индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что партию РСЗО «Сарма» поставили Вооруженным силам России. Машина несет шесть боеприпасов калибра 300 миллиметров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
