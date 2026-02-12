Войти
ЦАМТО

ЕС и Австралия договорились о возможных поставках оружия Украине

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 11 февраля. Евросоюз и Австралия завершили переговоры о подписании пакта о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, который предполагает участие австралийских компаний в поставках оружия на Украину в рамках кредита ЕС.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на близкие к переговорам источники.

"Европейский союз и Австралия завершили переговоры о заключении пакта о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности", - пишет издание.

Новый пакт предполагает, в частности, что австралийские оборонные концерны смогут получать заказы в рамках общеевропейского оборонного фонда ЕС объемом 60 млрд. евро, предназначенного для поддержки Украины в 2026 и 2027 годах.

Издание уточняет, что австралийские компании в будущем смогут участвовать в закупочных проектах ЕС, например, в поставках вооружений или компонентов, финансируемых за счет европейских средств для Украины. В ответ Австралия должна будет участвовать в покрытии расходов на выплату процентов по кредитам.

По данным Handelsblatt, на текущем этапе согласовывается дата подписания соглашения. Отмечается, что данный пакт может быть принят параллельно с соглашением о свободной торговле, которое все еще находится на стадии переговоров.

"Заключением оборонного пакта ЕС и Австралия фактически заново выстраивают свои отношения, поскольку в 2021 году переговоры о более тесном сотрудничестве провалились после того, как Канберра заключила сделку по подводным лодкам с США", - уточняет издание.

В сентябре 2021 года было оформлено трехстороннее оборонное соглашение AUKUS, которое объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрено создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
