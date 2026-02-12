ВС Азербайджана получат 120-мм минометы SAM-120 словацкой ZTS Special

Опытный образец 120-мм самоходного миномётного комплекса ZŤS Spéciál SAM120 на шасси автомобиля Tatra Force 815-7 (6×6) с бронекабиной Puma L2 Long.

ЦАМТО, 11 февраля В ходе выставки World Defense Show в Эр-Рияде 8 февраля азербайджанское ГНПП "Иглым" и словацкая компания ZTS Special (холдинг DMD Group) заключили контракт на поставку 96 ед. 120-мм самоходных автоматических минометов SAM-120.

Стоимость соглашения составляет 210 млн. евро. Сделка является первым траншем рамочного соглашения на поставку до 300 ед. SAM-120 общей стоимостью до 650 млн. евро.

Производственный цикл изготовления первой пробной партии на мощностях в Дубнице-над-Вагом составит 7-9 месяцев. Презентация головного образца запланирована на осень 2026 года (выставка ADEX, Баку).

Контракт предусматривает передачу технологий для частичной локализации производства на базе азербайджанских предприятий, включая возможность адаптации модуля на шасси национального производства.

Необитаемый боевой модуль со 120-мм автоматическим минометом AM120 оснащен карусельным автоматом заряжания на 35 выстрелов. Темп стрельбы - до 20 выстр./мин. Дальность стрельбы стандартной миной - 8 км, перспективными высокоточными боеприпасами - до 12 км. Поддерживается стрельба всеми типами 120-мм гладкоствольных мин стандарта НАТО. Цифровая СУО Lansys (Kerametal) обеспечивает основной дистанционный режим управления из кабины, предусмотрен также дублирующий ручной режим.

Шасси - Tatra Force 815-7 (6х6) с двигателем мощностью 300 кВт. Бронированная кабина Puma L2 Long (экипаж 2-4 чел.) обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков. Возможна интеграция ДУМВ с пулеметом калибра 7,62/12,7 мм для самообороны.