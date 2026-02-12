Войти
Flotprom

Французский кораблестроитель приобрел долю в акселераторе ИИ-решений

228
0
0

Искусственный интеллект (ИИ) становится центральным элементом оборонной промышленной стратегии Франции, трансформируя подходы к проектированию, производству и управлению морскими боевыми системами. В рамках этого курса компания Naval Group, ведущий европейский производитель военно-морской техники, приобрела 20-процентную долю в cortAIx France – акселераторе ИИ-решений для оборонных систем, созданном компанией Thales.

Как сообщает militaryAI, приобретение доли в cortAIx предоставляет Naval Group место в управленческих структурах акселератора и формализует совместную разработку ИИ-технологий для военных нужд. Согласно соглашению, инженеры Naval Group будут напрямую взаимодействовать с командами cortAIx, проектирующими ИИ-системы.

ИИ-решения для французского флота

Thales


Названы основные задачи сотрудничества:

  • • Переход ИИ-инструментов от стадии разработки к практическому применению.
  • • Обеспечение контроля над алгоритмами и защита конфиденциальных оборонных данных.
  • • Масштабирование ИИ-технологий для промышленного внедрения в различных оборонных сферах.

Среди приоритетных направлений – разработка коллаборативных боевых систем, позволяющих операторам одновременно управлять несколькими активами, а также создание систем поддержки принятия решений, способных обрабатывать большие объёмы оперативно-тактических данных.

Особое внимание уделяется применению ИИ в электронной войне: автоматизированное распознавание сигналов, радиолокационная геолокация и генерация отчётов о миссиях. Кроме того, ведётся работа над ИИ-поддерживаемыми тренажёрами и симуляторами, а также логистическими инструментами для улучшения прогнозирования и планирования обеспечения.

Акселератор cortAIx, запущенный Thales в 2024 году, объединяет исследования, инженерные разработки и промышленную реализацию ИИ-решений для критически важных оборонных систем. Сегодня в его составе – более 800 специалистов по ИИ, работающих в хабах по всей Европе, а также в Канаде и Сингапуре.

В январе 2026 года Thales объявила об открытии нового хаба cortAIx в Германии, что подчёркивает стремление компании к развитию ИИ-систем в условиях нарастающей международной напряженности.

Развитие ИИ-технологий затрагивает не только морские системы, но и военную авиацию. В ноябре 2025 года Thales и Dassault Aviation объявили о планах интеграции "контролируемого и управляемого" ИИ в боевые самолёты и беспилотные платформы. В рамках cortAIx компании намерены разрабатывать инструменты для обнаружения угроз, планирования миссий и координированных операций с участием пилотируемых и беспилотных аппаратов, сохраняя окончательное решение за человеком.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Сингапуp
Франция
Компании
Dassault
Thales
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 08:53
  • 72
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 12.02 08:45
  • 1572
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.02 08:12
  • 99
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.02 06:41
  • 0
Комментарий на "Контракты на экспорт российских истребителей Су-57 на Ближний Восток "уже есть". Самый вероятный заказчик — Иран (Military Watch Magazine, США)", и "СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57"
  • 12.02 05:49
  • 1
Комментарий к "Как становится лучше истребитель Су-57"
  • 12.02 05:01
  • 1
В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»
  • 12.02 04:48
  • 14176
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 04:48
  • 1
Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"
  • 12.02 01:53
  • 1
Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)
  • 12.02 01:46
  • 0
По поводу направлений совершенствования тактической авиации РФ.
  • 12.02 00:24
  • 0
Комментарий к "Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)"
  • 11.02 22:22
  • 0
Комментарий к "В США оценили «морских терминаторов» из России"
  • 11.02 21:46
  • 1
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 11.02 21:22
  • 0
Комментарий к "В США назвали главную характеристику Ту-160М"
  • 11.02 20:04
  • 0
Комментарий к "«Технологии против массы»: бундесвер сравнил истребители - свои и противника"