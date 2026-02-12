Французский кораблестроитель приобрел долю в акселераторе ИИ-решений

Искусственный интеллект (ИИ) становится центральным элементом оборонной промышленной стратегии Франции, трансформируя подходы к проектированию, производству и управлению морскими боевыми системами. В рамках этого курса компания Naval Group, ведущий европейский производитель военно-морской техники, приобрела 20-процентную долю в cortAIx France – акселераторе ИИ-решений для оборонных систем, созданном компанией Thales.

Как сообщает militaryAI, приобретение доли в cortAIx предоставляет Naval Group место в управленческих структурах акселератора и формализует совместную разработку ИИ-технологий для военных нужд. Согласно соглашению, инженеры Naval Group будут напрямую взаимодействовать с командами cortAIx, проектирующими ИИ-системы.

ИИ-решения для французского флота Thales

Названы основные задачи сотрудничества:

• Переход ИИ-инструментов от стадии разработки к практическому применению.

• Обеспечение контроля над алгоритмами и защита конфиденциальных оборонных данных.

• Масштабирование ИИ-технологий для промышленного внедрения в различных оборонных сферах.

Среди приоритетных направлений – разработка коллаборативных боевых систем, позволяющих операторам одновременно управлять несколькими активами, а также создание систем поддержки принятия решений, способных обрабатывать большие объёмы оперативно-тактических данных.

Особое внимание уделяется применению ИИ в электронной войне: автоматизированное распознавание сигналов, радиолокационная геолокация и генерация отчётов о миссиях. Кроме того, ведётся работа над ИИ-поддерживаемыми тренажёрами и симуляторами, а также логистическими инструментами для улучшения прогнозирования и планирования обеспечения.

Акселератор cortAIx, запущенный Thales в 2024 году, объединяет исследования, инженерные разработки и промышленную реализацию ИИ-решений для критически важных оборонных систем. Сегодня в его составе – более 800 специалистов по ИИ, работающих в хабах по всей Европе, а также в Канаде и Сингапуре.

В январе 2026 года Thales объявила об открытии нового хаба cortAIx в Германии, что подчёркивает стремление компании к развитию ИИ-систем в условиях нарастающей международной напряженности.

Развитие ИИ-технологий затрагивает не только морские системы, но и военную авиацию. В ноябре 2025 года Thales и Dassault Aviation объявили о планах интеграции "контролируемого и управляемого" ИИ в боевые самолёты и беспилотные платформы. В рамках cortAIx компании намерены разрабатывать инструменты для обнаружения угроз, планирования миссий и координированных операций с участием пилотируемых и беспилотных аппаратов, сохраняя окончательное решение за человеком.