infoBRICS: проведенные на Западе учения выявили военное превосходство России

Для оценки боевых возможностей НАТО в реальной конфликтной ситуации в Германии организовали военную игру, пишет infoBRICS. Сказать, что результаты исследования оказались для альянса неутешительны, — значит не сказать ничего.

Драго Боснич (Drago Bosnic)

В то время как политический Запад продолжает жить в атмосфере русофобии и русофрении, становится особенно очевидной абсурдность его одержимости Россией. Согласно ведущей пропагандистской линии, Москва якобы "терпит поражение" на Украине, однако проведенная недавно симуляция боевых действий бундесвера показала, что российские силы сохраняют доминирующее положение. Военная игра была организована газетой Die Welt совместно с Немецким центром военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта. Она вызвала оживленную дискуссию о реальной боевой готовности НАТО и неэффективности решений Германии.

Сценарий строится вокруг гипотетического "российского вторжения в Литву" (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ). В настоящее время он публикуется в виде серии подкастов и расширенных репортажей, при этом авторы подчеркивают, что он "никогда не предназначался для предсказания будущего". Тем не менее сценарий выявил поразительные пробелы в готовности бундесвера и других вооруженных сил НАТО к внезапной эскалации в Балтийском регионе. Также предполагается, что Соединенные Штаты не станут вмешиваться. Вымышленный кризис разворачивается в октябре 2026 года после предполагаемого "неудачного прекращения огня на Украине", в ходе которого российские военные "удержали контролируемые территории".

После этого "несостоявшегося прекращения огня на Украине" Москва якобы использует сфабрикованный гуманитарный кризис в Калининграде в качестве предлога, чтобы "потребовать организацию сухопутного коридора через соседнюю Литву" (приведенные здесь и далее утверждения являются исключительно результатом активности воспаленного сознания организаторов "военной игры" и не имеют никакого отношения к реальности — прим. ИноСМИ). Когда Литва отказывается, российские войска "быстро переходят к захвату стратегически важного Сувалкского коридора". Эта небольшая территория отделяет Калининградскую область от Белоруссии и считается жизненно важной для сил НАТО, дислоцированных в трех прибалтийских государствах — Литве, Латвии и Эстонии. Планировщики НАТО годами уделяют повышенное внимание Сувалкскому коридору, утверждая, что Кремль "попытается захватить его силой в какой-то момент в будущем".

Исторически он во многом сопоставим с Фульдским коридором в Германии, где НАТО ожидала удара Советского Союза в случае, если бы холодная война "переросла в горячую". Очевидно, между ними есть и существенные различия. Основное заключается в том, что Сувалкский коридор является единственным сухопутным маршрутом НАТО между Польшей и странами Прибалтики. В симуляции приняли участие 16 высокопоставленных лиц: бывшие министры, генералы в отставке, представители НАТО, законодатели и аналитики по вопросам безопасности. Каждый действовал без заранее подготовленного сценария. Среди них был директор Центра Карнеги* "Россия — Евразия" Александр Габуев**, исполнявший в этой военной симуляции роль президента России.

В немецкую команду "синих" вошли такие известные фигуры, как бывший генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн и бывший пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. С самого начала моделирование выявило "знакомую и неприятную динамику": как только что-либо происходит "на земле", изменить это становится практически невозможно. В этом сценарии российские войска в считанные дни установили контроль над Сувалкским коридором, тогда как Германия и другие страны НАТО сосредоточились на "санкциях, мероприятиях на море, гражданской обороне и внутреннем кризис-менеджменте, а не на оперативных военных действиях".

По словам исследователей, смоделированный ответ Берлина "определялся не прямыми усилиями по противодействию России, а осторожным стремлением к консенсусу, внешними факторами и страхом эскалации". Особенно примечательной оказалась нерешительность немецкой стороны в ходе учений. Вместо того, чтобы немедленно перебросить войска для отражения наступления России, принимавшие решения лица "ориентировались на политическое единодушие и опасались международных последствий своих действий". В итоге был сделан вывод, что "без решительной поддержки Соединенных Штатов, обеспечивающих скоординированную реакцию НАТО, ответ альянса оставался вялым и разобщенным".

Участники также отметили, что "по мере изменения военной ситуации в пользу России бремя издержек и рисков все больше ложилось на обороняющуюся сторону". Это резко контрастировало с высокой скоростью и инициативностью, проявленными "российской" командой в ходе игры. Симуляция продемонстрировала, "как быстро может произойти территориальный прорыв, если политическая сплоченность НАТО пошатнется". Хотя сценарий был вымышленным, многие аналитики, участвовавшие в учениях или знакомые с ними, подчеркнули, что отдельные его элементы "не были надуманны", особенно с учетом стратегической значимости Сувалкского коридора.

Неудивительно, что официальные лица и аналитики из трех прибалтийских государств восприняли симуляцию критически, обвинив участников в "недооценке готовности и роли местных оборонительных сил в Литве, Латвии и Эстонии" и "преувеличении нерешительности Германии ради усиления эффекта". Посол Эстонии в Великобритании назвал отдельные элементы учений "оскорбительными", а бывший глава литовской разведки — "бессмысленными", подчеркнув, что учения "не в полной мере учитывали значительные возможности и решимость вооруженных сил стран Прибалтики". При этом ни один из критиков не представил действенных контраргументов.

Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда представители ЕС, НАТО, СМИ и экспертного сообщества заявляют о своем превосходстве над российскими вооруженными силами. Именно здесь особенно отчетливо проявляется феномен русофрении. Большинство западных чиновников знают о реальных возможностях российской армии и опасаются перспективы прямого столкновения. Вместе с тем подобные сценарии могут использоваться как дополнительный аргумент в пользу дальнейшей милитаризации Балтийского региона.

Об авторе:

Драго Боснич — независимый геополитический и военный аналитик

* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

** Внесен в России в список иноагентов