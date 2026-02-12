Песков прокомментировал ограничение работы Telegram в России

Источник изображения: topwar.ru

Одной из самых обсуждаемых тем в российских СМИ и соцсетях стало решение Роскомнадзора о резком ограничении работы мессенджера «Телеграм» с 10 февраля. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ объясняет такое решение тем, что компания-владелец сервиса не выполняет российские законы в части контроля и удаления запрещенного в нашей стране контента.

Ну и традиционно причиной называется использование ТГ мошенниками, хотя более ранние ограничения на голосовую и видеосвязь в мессенджере существенного влияния на количество мошенничеств в РФ с использованием сети интернет не оказали.

В случае, если требования РКН не будут выполнены, то может произойти полная блокировка доступа к Telegram в России. Эта информация официального подтверждения не имеет.

Реакция российского интернет-сообщества, военкоров и экспертов по поводу этих мер РКН, мягко говоря, отрицательная. В частности, сообщается, что проблемы с коммуникациями на всех уровнях уже возникли у военных в зоне СВО, где через «Телеграм» решается огромное количество задач.

Свой комментарий по поводу ситуации с «Телеграм» в ходе сегодняшнего брифинга дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, с руководством Telegram Group Inc. (официальный владелец сервиса) ведутся переговоры по поводу требований соблюдения российского законодательства. Однако, судя по заявлению спикера Кремля, пока что без успеха.

Контакты с Telegram ведутся, но раз мессенджер продолжает не выполнять законы РФ, Роскомнадзор вводит ограничения.

Прокомментировал Песков и слухи, что отключение Telegram оставит армию России без военной связи в зоне специальной военной операции. По его мнению, это не создает критическую проблему для группировки ВС РФ.

Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредствам Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно.

По информации на 11 февраля 2026 года, Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Первый штраф в размере 7 млн рублей был назначен за наличие в открытом доступе материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности. Второй штраф в 3,8 млн рублей касается иных видов запрещенного контента, который модераторы платформы оставили без внимания, несмотря на полученные предписания. До конца месяца планируется рассмотреть еще шесть административных дел в отношении компании Telegram Group Inc.

Свое довольно оригинальное мнение по этому поводу высказал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России военкор Александр Коц.

Штрафуйте этого Дурова (основатель и владелец Telegram) нещадно, а деньги со штрафов можно направлять на нужды фронта. Или на развитие Макса (российский мессенджер «МАХ»). Очень иронично получится.

Стоит напомнить, что в апреле 2018 года Роскомнадзор уже вводил блокировку Telegram в России. В июне 2020 года РКН объявил о снятии ограничений. Тогда причиной блокировки ТГ стало вступление с 1 июля 2017 года в силу так называемого закона Яровой, который обязывал операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу.

Руководство Telegram сочло это требование технически неисполнимым, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей, а серверы мессенджера их не получают. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что требования ФСБ противоречат Конституции РФ. Однако впоследствии претензии к ТГ были сняты. На какой компромисс тогда пошел Дуров, официальной информации нет.

И это не первый случай, когда Павел Дуров уступает требованиям властей. В марте 2022 года судья Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране мессенджер Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Однако уже в апреле этого же года суд отменил решение о блокировке мессенджера, но оставил в силе ежедневный штраф в $200 тыс. за неисполнение требований о выдаче сведений, которые требует следствие. Впоследствии и штраф был отменен.

Как и в случае с разблокировкой Telegram в России, Дуров отрицал, что выполнил требования бразильских властей. Однако эксперты считают, что он пошел на уступки, дабы не потерять аудиторию крупнейшего в Латинской и Южной Америке государства. Да и в РФ в 2020 году, скорее всего, владелец мессенджера какие-то требования исполнил.