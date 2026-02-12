Песков прокомментировал ограничение работы Telegram в России

Источник изображения: topwar.ru
Одной из самых обсуждаемых тем в российских СМИ и соцсетях стало решение Роскомнадзора о резком ограничении работы мессенджера «Телеграм» с 10 февраля. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ объясняет такое решение тем, что компания-владелец сервиса не выполняет российские законы в части контроля и удаления запрещенного в нашей стране контента.
Ну и традиционно причиной называется использование ТГ мошенниками, хотя более ранние ограничения на голосовую и видеосвязь в мессенджере существенного влияния на количество мошенничеств в РФ с использованием сети интернет не оказали.
В случае, если требования РКН не будут выполнены, то может произойти полная блокировка доступа к Telegram в России. Эта информация официального подтверждения не имеет.
Реакция российского интернет-сообщества, военкоров и экспертов по поводу этих мер РКН, мягко говоря, отрицательная. В частности, сообщается, что проблемы с коммуникациями на всех уровнях уже возникли у военных в зоне СВО, где через «Телеграм» решается огромное количество задач.
Свой комментарий по поводу ситуации с «Телеграм» в ходе сегодняшнего брифинга дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, с руководством Telegram Group Inc. (официальный владелец сервиса) ведутся переговоры по поводу требований соблюдения российского законодательства. Однако, судя по заявлению спикера Кремля, пока что без успеха.
Прокомментировал Песков и слухи, что отключение Telegram оставит армию России без военной связи в зоне специальной военной операции. По его мнению, это не создает критическую проблему для группировки ВС РФ.
По информации на 11 февраля 2026 года, Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Первый штраф в размере 7 млн рублей был назначен за наличие в открытом доступе материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности. Второй штраф в 3,8 млн рублей касается иных видов запрещенного контента, который модераторы платформы оставили без внимания, несмотря на полученные предписания. До конца месяца планируется рассмотреть еще шесть административных дел в отношении компании Telegram Group Inc.
Свое довольно оригинальное мнение по этому поводу высказал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России военкор Александр Коц.
Стоит напомнить, что в апреле 2018 года Роскомнадзор уже вводил блокировку Telegram в России. В июне 2020 года РКН объявил о снятии ограничений. Тогда причиной блокировки ТГ стало вступление с 1 июля 2017 года в силу так называемого закона Яровой, который обязывал операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу.
Руководство Telegram сочло это требование технически неисполнимым, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей, а серверы мессенджера их не получают. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что требования ФСБ противоречат Конституции РФ. Однако впоследствии претензии к ТГ были сняты. На какой компромисс тогда пошел Дуров, официальной информации нет.
И это не первый случай, когда Павел Дуров уступает требованиям властей. В марте 2022 года судья Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране мессенджер Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Однако уже в апреле этого же года суд отменил решение о блокировке мессенджера, но оставил в силе ежедневный штраф в $200 тыс. за неисполнение требований о выдаче сведений, которые требует следствие. Впоследствии и штраф был отменен.
Как и в случае с разблокировкой Telegram в России, Дуров отрицал, что выполнил требования бразильских властей. Однако эксперты считают, что он пошел на уступки, дабы не потерять аудиторию крупнейшего в Латинской и Южной Америке государства. Да и в РФ в 2020 году, скорее всего, владелец мессенджера какие-то требования исполнил.