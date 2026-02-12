Войти
Военное обозрение

Песков прокомментировал ограничение работы Telegram в России

248
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Одной из самых обсуждаемых тем в российских СМИ и соцсетях стало решение Роскомнадзора о резком ограничении работы мессенджера «Телеграм» с 10 февраля. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ объясняет такое решение тем, что компания-владелец сервиса не выполняет российские законы в части контроля и удаления запрещенного в нашей стране контента.

Ну и традиционно причиной называется использование ТГ мошенниками, хотя более ранние ограничения на голосовую и видеосвязь в мессенджере существенного влияния на количество мошенничеств в РФ с использованием сети интернет не оказали.

В случае, если требования РКН не будут выполнены, то может произойти полная блокировка доступа к Telegram в России. Эта информация официального подтверждения не имеет.

Реакция российского интернет-сообщества, военкоров и экспертов по поводу этих мер РКН, мягко говоря, отрицательная. В частности, сообщается, что проблемы с коммуникациями на всех уровнях уже возникли у военных в зоне СВО, где через «Телеграм» решается огромное количество задач.

Свой комментарий по поводу ситуации с «Телеграм» в ходе сегодняшнего брифинга дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, с руководством Telegram Group Inc. (официальный владелец сервиса) ведутся переговоры по поводу требований соблюдения российского законодательства. Однако, судя по заявлению спикера Кремля, пока что без успеха.

Контакты с Telegram ведутся, но раз мессенджер продолжает не выполнять законы РФ, Роскомнадзор вводит ограничения.

Прокомментировал Песков и слухи, что отключение Telegram оставит армию России без военной связи в зоне специальной военной операции. По его мнению, это не создает критическую проблему для группировки ВС РФ.

Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредствам Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно.

По информации на 11 февраля 2026 года, Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Первый штраф в размере 7 млн рублей был назначен за наличие в открытом доступе материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности. Второй штраф в 3,8 млн рублей касается иных видов запрещенного контента, который модераторы платформы оставили без внимания, несмотря на полученные предписания. До конца месяца планируется рассмотреть еще шесть административных дел в отношении компании Telegram Group Inc.

Свое довольно оригинальное мнение по этому поводу высказал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России военкор Александр Коц.

Штрафуйте этого Дурова (основатель и владелец Telegram) нещадно, а деньги со штрафов можно направлять на нужды фронта. Или на развитие Макса (российский мессенджер «МАХ»). Очень иронично получится.

Стоит напомнить, что в апреле 2018 года Роскомнадзор уже вводил блокировку Telegram в России. В июне 2020 года РКН объявил о снятии ограничений. Тогда причиной блокировки ТГ стало вступление с 1 июля 2017 года в силу так называемого закона Яровой, который обязывал операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу.

Руководство Telegram сочло это требование технически неисполнимым, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей, а серверы мессенджера их не получают. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что требования ФСБ противоречат Конституции РФ. Однако впоследствии претензии к ТГ были сняты. На какой компромисс тогда пошел Дуров, официальной информации нет.

И это не первый случай, когда Павел Дуров уступает требованиям властей. В марте 2022 года судья Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране мессенджер Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Однако уже в апреле этого же года суд отменил решение о блокировке мессенджера, но оставил в силе ежедневный штраф в $200 тыс. за неисполнение требований о выдаче сведений, которые требует следствие. Впоследствии и штраф был отменен.

Как и в случае с разблокировкой Telegram в России, Дуров отрицал, что выполнил требования бразильских властей. Однако эксперты считают, что он пошел на уступки, дабы не потерять аудиторию крупнейшего в Латинской и Южной Америке государства. Да и в РФ в 2020 году, скорее всего, владелец мессенджера какие-то требования исполнил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 08:53
  • 72
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 12.02 08:45
  • 1572
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.02 08:12
  • 99
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.02 06:41
  • 0
Комментарий на "Контракты на экспорт российских истребителей Су-57 на Ближний Восток "уже есть". Самый вероятный заказчик — Иран (Military Watch Magazine, США)", и "СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57"
  • 12.02 05:49
  • 1
Комментарий к "Как становится лучше истребитель Су-57"
  • 12.02 05:01
  • 1
В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»
  • 12.02 04:48
  • 14176
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 04:48
  • 1
Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"
  • 12.02 01:53
  • 1
Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)
  • 12.02 01:46
  • 0
По поводу направлений совершенствования тактической авиации РФ.
  • 12.02 00:24
  • 0
Комментарий к "Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)"
  • 11.02 22:22
  • 0
Комментарий к "В США оценили «морских терминаторов» из России"
  • 11.02 21:46
  • 1
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 11.02 21:22
  • 0
Комментарий к "В США назвали главную характеристику Ту-160М"
  • 11.02 20:04
  • 0
Комментарий к "«Технологии против массы»: бундесвер сравнил истребители - свои и противника"