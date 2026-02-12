Fincantieri внедрит человекоподобных роботов-сварщиков

Итальянский судостроительный гигант Fincantieri объявил о начале промышленного партнерства с компанией Generative Bionics. Как пояснили в компании, сотрудничество направлено на разработку антропоморфного сварочного робота, предназначенного для работы бок о бок с рабочими на верфях.

Как отмечает Marine Link, эта инициатива соответствует общей стратегии Fincantieri в области передовой робототехники, искусственного интеллекта и инноваций – ключевых направлений нового промышленного плана группы.

Роботы в судостроении Fincantieri/Generative Bionics

Сотрудничество объединит глубокий опыт Fincantieri в промышленной и судостроительной отраслях с автономной человекоподобной роботизированной платформой Generative Bionics. Цель – повышение безопасности, операционной эффективности и качества операций при сварочных работах на верфях.

В качестве первого применения партнеры сосредоточатся на человекоподобном роботе, специально разработанном для выполнения отдельных сварочных работ на судах. Система будет включать искусственный интеллект, расширенные возможности манипулирования и восприятия, а также системы машинного зрения, предназначенные для мониторинга сварных швов. Оптимизированное передвижение позволит роботу функционировать в сложных условиях верфи. Ключевым требованием к конструкции является безопасное взаимодействие с рабочими, в полном соответствии с действующими правилами техники безопасности и без ограничения рабочих зон.

Для ускорения промышленного внедрения разработана четырехлетняя программа. Первые испытания на верфи запланированы на конец 2026 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в течение первых двух лет. Последующие этапы сосредоточатся на усовершенствовании, расширении применения и промышленной сертификации.

Разработка и испытания будут проводиться на верфи Fincantieri в Сестри-Поненте (Генуя), которая послужит пилотной площадкой для тестирования и сертификации.

Пьер-Роберто Фольджеро, генеральный директор Fincantieri, заявил, что передовые робототехнические решения и искусственный интеллект имеют решающее значение для поддержки конкурентоспособности европейского судостроения в условиях растущей сложности производства и нехватки квалифицированной рабочей силы.

"Проект представляет собой важный шаг к безопасному внедрению человекоподобных роботов для выполнения высокоспециализированных задач в судостроении", – добавил Даниэле Пуччи, генеральный директор и соучредитель Generative Bionics.

Marine Link отмечает, что партнерство также подчеркивает более широкое стремление к укреплению европейского технологического суверенитета посредством передового промышленного сотрудничества.