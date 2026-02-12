Войти
Flotprom

Fincantieri внедрит человекоподобных роботов-сварщиков

226
0
0

Итальянский судостроительный гигант Fincantieri объявил о начале промышленного партнерства с компанией Generative Bionics. Как пояснили в компании, сотрудничество направлено на разработку антропоморфного сварочного робота, предназначенного для работы бок о бок с рабочими на верфях.

Как отмечает Marine Link, эта инициатива соответствует общей стратегии Fincantieri в области передовой робототехники, искусственного интеллекта и инноваций – ключевых направлений нового промышленного плана группы.

Роботы в судостроении

Fincantieri/Generative Bionics


Сотрудничество объединит глубокий опыт Fincantieri в промышленной и судостроительной отраслях с автономной человекоподобной роботизированной платформой Generative Bionics. Цель – повышение безопасности, операционной эффективности и качества операций при сварочных работах на верфях.

В качестве первого применения партнеры сосредоточатся на человекоподобном роботе, специально разработанном для выполнения отдельных сварочных работ на судах. Система будет включать искусственный интеллект, расширенные возможности манипулирования и восприятия, а также системы машинного зрения, предназначенные для мониторинга сварных швов. Оптимизированное передвижение позволит роботу функционировать в сложных условиях верфи. Ключевым требованием к конструкции является безопасное взаимодействие с рабочими, в полном соответствии с действующими правилами техники безопасности и без ограничения рабочих зон.

Для ускорения промышленного внедрения разработана четырехлетняя программа. Первые испытания на верфи запланированы на конец 2026 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в течение первых двух лет. Последующие этапы сосредоточатся на усовершенствовании, расширении применения и промышленной сертификации.

Разработка и испытания будут проводиться на верфи Fincantieri в Сестри-Поненте (Генуя), которая послужит пилотной площадкой для тестирования и сертификации.

Пьер-Роберто Фольджеро, генеральный директор Fincantieri, заявил, что передовые робототехнические решения и искусственный интеллект имеют решающее значение для поддержки конкурентоспособности европейского судостроения в условиях растущей сложности производства и нехватки квалифицированной рабочей силы.

"Проект представляет собой важный шаг к безопасному внедрению человекоподобных роботов для выполнения высокоспециализированных задач в судостроении", – добавил Даниэле Пуччи, генеральный директор и соучредитель Generative Bionics.

Marine Link отмечает, что партнерство также подчеркивает более широкое стремление к укреплению европейского технологического суверенитета посредством передового промышленного сотрудничества.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Fincantieri
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 08:53
  • 72
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 12.02 08:45
  • 1572
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.02 08:12
  • 99
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.02 06:41
  • 0
Комментарий на "Контракты на экспорт российских истребителей Су-57 на Ближний Восток "уже есть". Самый вероятный заказчик — Иран (Military Watch Magazine, США)", и "СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57"
  • 12.02 05:49
  • 1
Комментарий к "Как становится лучше истребитель Су-57"
  • 12.02 05:01
  • 1
В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»
  • 12.02 04:48
  • 14176
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 04:48
  • 1
Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"
  • 12.02 01:53
  • 1
Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)
  • 12.02 01:46
  • 0
По поводу направлений совершенствования тактической авиации РФ.
  • 12.02 00:24
  • 0
Комментарий к "Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)"
  • 11.02 22:22
  • 0
Комментарий к "В США оценили «морских терминаторов» из России"
  • 11.02 21:46
  • 1
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 11.02 21:22
  • 0
Комментарий к "В США назвали главную характеристику Ту-160М"
  • 11.02 20:04
  • 0
Комментарий к "«Технологии против массы»: бундесвер сравнил истребители - свои и противника"