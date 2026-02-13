ВМС Бангладеш получат гидрографическое судно из состава британского флота

ЦАМТО, 11 февраля Минобороны Великобритания передаст Бангладеш выведенное из состава ВМС страны гидрографическое судно "Энтерпрайз", сообщило 8 февраля британское посольство в Дакке.

Состоявшее на вооружении ВМС Великобритания гидрографическое судно класса "Эхо" войдет в состав ВМС Бангладеш после подписания межправительственного соглашения о продаже.

Как заявлено, в период эксплуатации судно применялось для гидрографических исследований, оказания гуманитарной помощи, поддержки операций по оказанию помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий. Помимо специализированных задач, в число функций судна входили оперативная оценка состояния окружающей среды, ведение разведки, поддержка задач противоминной борьбы и др.

Как отмечается, передача ВМС Бангладеш судна "Энтерпрайз" позволит укрепить морскую безопасность страны и обеспечит возможности для проведения гидрографических, океанографических и научных исследований. Возможности оказании гуманитарной помощи и реагировании на стихийные бедствия также будут востребованы в Бангладеш, подверженной циклонам и другим стихийным бедствиям.

Построенное компанией Appledore Shipbuilders в Девоне судно "Энтерпрайз" было принято на вооружение ВМС Великобритания в 2003 году. Оно является вторым из двух исследовательских судов класса "Эхо", принятых на вооружение британского флота.

Общая длина судна составляет 90 м, полное водоизмещение - 3600 т, максимальная скорость - 15 узлов, дальность хода - 9000 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж - 72 человека. Судно спроектировано для работы вахтовым методом, обеспечивая готовность к плаванию в течение 320 дней в году.

Возможности судна по проведению исследований позволят Бангладеш провести детальное картографирование обширной морской территории в Бенгальском заливе, повысив безопасность судоходства для коммерческих судов и поддержав растущие инициативы страны в области "голубой экономики". Картографирование подводного ландшафта Бенгальского залива также улучшит возможности ВМС Бангладеш по применению подводных лодок.