Aero Vodochody поставила шестой L-39 "Скайфокс" для подготовки пилотов ВВС Чехии

240
0
0
Учебно-боевой самолёт L-39NG
Учебно-боевой самолёт L-39NG.
Источник изображения: aero.cz

ЦАМТО, 11 февраля Чешская компания Aero Vodochody сообщила о поставке государственному предприятию LOM Praha очередного реактивного УТС L-39 "Скайфокс" (ранее носил обозначение L-39NG), предназначенного для обучения пилотов чешских ВВС.

Шестой L-39 выполнил перелет с предприятия Aero Vodochody в Пардубицкий центр летной подготовки 27 января. Как и ранее поставленные УТС, он будет использоваться для основной и усовершенствованной подготовки пилотов ВВС Чехии и иностранных государств. Как ожидается, оставшиеся два самолета будут поставлены к концу 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку первых четырех самолетов L-39 "Скайфокс" компании AERO Vodochody и LOM Praha подписали в ноябре 2022 года. Первые два самолета были поставлены в феврале 2025 года, еще два - в августе 2025 года. В сентябре 2025 года был реализован опцион на поставку четырех дополнительных "Скайфокс". Пятый самолет был передан заказчику в январе 2026 года.

L-39NG был впервые продемонстрирован компанией AERO Vodochody в октябре 2018 года, а летные испытания прототипа самолета завершились в первом квартале 2020 года. Обозначение L-39 "Скайфокс" было присвоено самолету в октябре 2024 года.

Aero Vodochody позиционирует L-39 "Скайфокс" в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". Он отличается более легким планером, более мощным и эффективным двигателем FJ44-4M с системой управления FADEC компании Williams International, крыльями со встроенными топливными баками, кабиной с современной авионикой, адаптированной для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений. Он способен развивать максимальную скорость 907 км/ч, продолжительность полета - 3 ч 45 мин, дальность полета с внутренними топливными баками - 1900 км. УТС использует технологии моделирования для повышения эффективности обучения.

Максимальная взлетная масса L-39 "Скайфокс" составляет 5600 кг. Самолет оснащен пятью точками подвески (по сравнению с двумя у базовой версии L-39) и может нести до 1200 кг вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", включая УР AIM-9L "Сайдуиндер". Две дополнительные точки подвески размещены на законцовках крыльев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
AIM-9
L-39
Компании
Aero Vodochody
Проекты
2020-й год
