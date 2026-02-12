КМЗ передал спасателям девять катеров

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) в январе передал МЧС России очередную партию катеров, в которую вошли пять катеров ПК-500 и четыре катера РПК-640.

Как отметили в пресс-службе предприятия, катера КМЗ сочетают в себе передовые технологии, высокие эксплуатационные характеристики и надежную конструкцию. В их производстве используются инновационные материалы, передовые двигатели и системы связи. Каждое судно проходит строгий контроль качества на всех этапах производства, подчеркнули представители завода.

Производство холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" КМЗ

ПК-500 – скоростной катер, совмещающий плавность хода и высокую мореходность и разработанный для эксплуатации в акваториях рек и озер. Он предназначен для инспекционных работ, патрулирования и решения других специальных задач в качестве служебно-разъездного или спасательного водного транспорта. Идеальное соотношение длины и ширины в совокупности с обводами корпуса делают катер маневренным и устойчивым, заявили в пресс-службе КМЗ. Катеру присвоен высший рейтинг безопасности.

Катер РПК-640 – это судно с жестким корпусом, носовым и кормовым самоотливными кокпитами и закрытой рубкой. РПК-640 предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и прибрежных районах морей.