Российские «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» запустили в серию

«Калашников»: БПЛА «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» запустили в серию

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» запустили в серийное производство. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель концерна «Калашников».

«Оба изделия уже запущены в серийное производство», — сказал собеседник в рамках выставки World Defense Show 2026, которая с 8 по 12 февраля проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Одним из преимуществ данных БПЛА представитель назвал опыт их использования в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее в ходе Национального авиационного инфраструктурного салона НАИС-2026 концерн представил обновленные квадрокоптеры «Голиаф» и «Каракурт».

В январе гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что обновленные БПЛА «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» научили перестраивать рабочую частоту в полете для снижения уязвимости.