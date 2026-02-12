Войти
На Украине объявили о создании «антидронного купола» на основе лазеров

Источник изображения: topwar.ru

Уже в который раз из Киева поступают сообщения о «надежном» средстве борьбы с российскими «Геранями». Но ударные дроны ВС России продолжают успешно поражать цели на всей территории Украины.

Очередное подобное заявление опубликовал американский журнал The Atlantic, ссылаясь на украинские источники.

Обычно все ограничивается появлением дрона-перехватчика или очередной наземной установки «чудо-оружия», но на этот раз было объявлено о полной комплексной защите от российских БПЛА.

Итак, на Украине объявили о создании «антидронного купола» на основе лазеров. Главным компонентом являются лазерные системы противовоздушной обороны. Их дополняют также недорогие беспилотники-перехватчики и другие средства ПВО. Противник заявляет, что такой «купол» якобы способен защищать территорию Украины от массированных атак роев российских БПЛА. Объявлено, ни много ни мало, о завершении «эпохи «шахедов».

Лазерная установка Sunray, которая будет пытаться сбивать дроны ВС России своим лучом, разрабатывалась украинским ВПК последние два года. Создатели утверждают, что ее себестоимость существенно ниже, чем у зарубежных аналогов.

Замглавкома Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров так сказал по этому поводу:

Многие американские компании руководствуются деньгами. Для них это работа. Они её выполняют и получают за это оплату. У нас другой фактор – необходимость выживания. Вот почему мы движемся быстрее.

Также в состав «купола» войдут дроны-перехватчики P1-Sun, серийное выпуск которых уже развернут. Для их производства применяется 3D-печать.

