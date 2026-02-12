Войти
Новое исследование по поддержке Украины (Bild, Германия)

247
0
0
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц.
Источник изображения: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

Bild: Германия стала главным спонсором Украины

После резкого сокращения американской помощи Украине главным ее донором стала Европа, пишет Bild. Не все страны ЕС вовлечены в этот процесс одинаково, и дисбаланс со временем только усиливается: так действия Белого дома вызвали потерю стабильности внутри Евросоюза.

Лука-Мари Хоффман (Luca-Marie Hoffmann)

Европа компенсирует сокращение поддержки от США

Общая сумма военной помощи, предоставленной европейцами, составила около 29 миллиардов евро, что значительно больше, чем в предыдущие годы. С 2022 по 2024 год военная помощь Европы составляла около 17-18 миллиардов евро в год. Таким образом, рост составил примерно 11-12 миллиардов евро, или 67%. (Приведены оригинальные вычисления автора статьи — прим. ИноСМИ).

Финансовая и гуманитарная помощь также значительно выросла — на 59% по сравнению со средним показателем за 2022–2024 годы. Только через общеевропейские организации в 2025 году было выделено около 35,1 миллиарда евро. Это соответствовало 89% всей европейской финансовой и гуманитарной помощи, которая в общей сложности составила около 39 миллиардов евро.

Исследование ясно показывает: без Европы помощь Украине резко сократилась бы. Однако европейцы почти полностью компенсировали уход американцев.

Германия — крупнейший донор

Германия играет при этом ключевую роль. В 2025 году федеральное правительство предоставило 9 миллиардов евро военной помощи — больше, чем любая другая европейская страна. Это соответствует увеличению примерно на 130% по сравнению со средним показателем за 2022–2024 годы. В пересчете на ВВП военная помощь Германии составляет от 0,15 до 0,25%. Кроме того, Германия участвовала в инициативе НАТО под названием PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины), выделив на эти цели около 600 миллионов евро. В рамках этой инициативы страны-доноры закупают для Украины оружие из американских запасов (общая стоимость оружия в 2025 году — 3,7 миллиарда евро). Из пакета военной помощи Германии от мая 2025 года на сумму 5 миллиардов евро 400 миллионов были потрачены непосредственно на украинскую оборонную промышленность (в том числе на производство вооружений дальнего действия, беспилотных аппаратов).

За Германией следуют:

  • Великобритания (5,4 миллиарда евро)
  • Швеция (3,7 миллиарда евро)
  • Норвегия (3,6 миллиарда евро)
  • Дания (2,6 миллиарда евро)

Диспропорции между странами Европы усиливаются

Также в сфере военной помощи растет разрыв между Северной и Южной Европой. В 2025 году Северная Европа обеспечила около 33% европейской военной помощи, хотя на долю этого региона приходилось лишь 8% ВВП 31 страны-донора, в которых проводилось исследование. Южная Европа, напротив, обеспечила лишь 3% военной помощи, хотя на ее долю приходилось 19% общего ВВП.

