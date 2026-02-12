Адмирал НАТО заявил о превосходстве военных технологий России

Источник изображения: topwar.ru

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье констатировал организационное поражение Запада в гонке адаптаций. Его ключевой тезис прост: Россия в условиях реальных боевых действий меняется и приспосабливается быстрее, чем бюрократическая машина альянса.

Он заявил:

Россия очень хорошо адаптируется и, вероятно, делает это лучше нас на сегодняшний день.

По его словам, мир наблюдает «эволюцию», где артиллерийские дуэли уступают место войне дронов и роботов. И здесь альянс, остававшийся «очень статичным и очень предсказуемым», проигрывает.

Это признание – не просто комплимент в сторону российских военных. Это диагноз для всей западной военной машины, десятилетиями варившейся в собственных концепциях, бесконечных совещаниях и дорогих, но медленных программах разработок.

Пока НАТО «училось меняться» на полигонах, российская армия прошла ускоренный курс адаптации на полях Украины, перестроив тактику и логистику, организовав массовое производство беспилотников – более 1,5 млн штук только в 2024 году.

Интересно, что косвенно Вандье подтвердил и тезис, который на Западе ранее озвучивали в метафорах. Бывший директор ЦРУ Петреус сравнивал стратегию России с дзюдо – использованием скорости и хитрости для выведения противника из равновесия.

Теперь НАТO предстоит «смазать шестеренки и запустить все механизмы», чтобы догнать Россию в этой гонке. Но проблема в том, что смазывать имеет смысл лишь то, что уже вращается. А если шестеренки десятилетиями стояли в режиме парада – поможет ли «масло»?