Дроны-камикадзе «Герань» получили полностью российский двигатель

Источник изображения: topwar.ru

Дроны-камикадзе «Герань» получили полностью российский двигатель внутреннего сгорания. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на информированный источник.

Российский дрон-камикадзе локализован практически на все 100%, к планеру добавился и двигатель, который теперь собирается полностью из российских комплектующих. Движки для «Гераней» серийно собирают на одном из предприятий в Сибири, текущий показатель — одна тысяча единиц ДВС в месяц, но в первом квартале этого года планируется значительное увеличение производства.

Как уточнил источник, производство планера «Герани» удалось локализовать еще в 2024 году, а вот двигатель только в конце 2025-го. Локализованная «Герань» летает дальше и выше.

Сегодня двигатели производятся серийно на одном из наших сибирских предприятий-подрядчиков. За счет оригинальных конструкторских решений достигнуты более высокие показатели по топливной эффективности ДВС, что позволило повысить дальность и высоту применения БПЛА в сравнении с иностранными аналогами.

Ранее в Киеве заявили, что не могут угнаться за развитием российского дрона-камикадзе «Герань». Не успеют украинцы придумать что-то для борьбы с «Геранью», как наши специалисты внедряют что-нибудь новое, и все начинается с начала.

