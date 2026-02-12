В России продолжили падать объемы выплавки стали

Выплавка стали в России по итогам января сократилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 5,6 млн тонн. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на предварительные данные информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет".

Выпуск готового проката в январе уменьшился на 2,3% – до 5 млн тонн. Выплавка чугуна осталась примерно на уровне первого месяца прошлого года, увеличившись на 0,6%, до 4,5 млн тонн.

Производство стальных труб продолжило снижение, в январе оно уменьшилось на 17,2% – до 0,7 млн тонн.

Добыча железной руды в России в январе сократилась на 1,1% и достигла 9,1 млн тонн. Выпуск валового сухого кокса уменьшился на 2,6% – до 2 млн тонн.

"Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Россия сократила выпуск готового проката на 4,4%, до 59,1 млн тонн. В декабре выпуск проката уменьшился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 5,1 млн тонн.