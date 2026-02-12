США могут поставить Азербайджану катера класса Island или Mark VI

ЦАМТО, 11 февраля. На данный момент официальные представители США и Азербайджана не раскрыли конкретные модели катеров, которые будут поставлены Баку.
Однако, основываясь на предыдущем опыте сотрудничества и текущих задачах ВМС Азербайджана на Каспии, эксперты выделяют два наиболее вероятных варианта:
Сторожевые катера класса Island (110 футов)
Это наиболее вероятный вариант. США ранее активно передавали такие катера Украине, Грузии и другим партнерам.
Назначение: Патрулирование исключительной экономической зоны, охрана нефтяных платформ и борьба с контрабандой.
Характеристики: Высокая автономность (до 5 суток) и возможность установки современного навигационного оборудования.
Скоростные катера класса Mark VI
Учитывая акцент Д.Вэнса на "защите территориальных вод", Баку могут быть предложены также современные многоцелевые патрульные катера.
Особенности: Очень высокая скорость (до 45 узлов) и возможность установки дистанционно управляемых модулей вооружения.
Применение: Перехват целей и быстрая переброска спецназа.