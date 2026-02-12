Войти
ЦАМТО

США могут поставить Азербайджану катера класса Island или Mark VI

236
0
0
Американский катер Mark VI
Американский катер Mark VI.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Joshua Scott

ЦАМТО, 11 февраля. На данный момент официальные представители США и Азербайджана не раскрыли конкретные модели катеров, которые будут поставлены Баку.

Однако, основываясь на предыдущем опыте сотрудничества и текущих задачах ВМС Азербайджана на Каспии, эксперты выделяют два наиболее вероятных варианта:

Сторожевые катера класса Island (110 футов)

Это наиболее вероятный вариант. США ранее активно передавали такие катера Украине, Грузии и другим партнерам.

Назначение: Патрулирование исключительной экономической зоны, охрана нефтяных платформ и борьба с контрабандой.

Характеристики: Высокая автономность (до 5 суток) и возможность установки современного навигационного оборудования.

Скоростные катера класса Mark VI

Учитывая акцент Д.Вэнса на "защите территориальных вод", Баку могут быть предложены также современные многоцелевые патрульные катера.

Особенности: Очень высокая скорость (до 45 узлов) и возможность установки дистанционно управляемых модулей вооружения.

Применение: Перехват целей и быстрая переброска спецназа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Грузия
США
Украина
