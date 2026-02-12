Войти
JDD: Франция готовится передать Украине два истребителя Mirage 2000 из запасов

Mirage 2000
Mirage 2000.
Источник изображения: Regis Duvignau / Reuters

ЦАМТО, 11 февраля. Франция готовится передать Украине два истребителя Mirage 2000 из запасов вооруженных сил страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 10 февраля газета Journal du Dimanche (JDD).

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен посетила в минувшую субботу Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Федоровым. После встречи с К.Вотрен министр обороны М.Федоров заявил, без уточнения количества, что Париж готовится передать Киеву дополнительные истребители.

"После отправки трех самолетов в 2025 году, Париж готовится к поставке для Украины еще двух истребителей Mirage 2000... из запасов ВС Франции", – сообщает издание.

Ожидается, что эти два истребителя поступят на Украину в течение следующих шести месяцев. Самолеты будут переданы в рамках соответствующего соглашения Парижа и Киева, о котором президент Франции Эммануэль Макрон объявил еще в 2024 году, уточняет издание.

Как напоминает "РИА Новости", в июне 2024 года Э.Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. В феврале 2025 года тогдашний министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное число передаваемых самолетов не называлось.

