Войти
Военное обозрение

Партия новых БМП-3 с рядом доработок поступила в войска

251
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска получили новую партию боевых машин пехоты БМП-3, технику отгрузил холдинг «Высокоточные комплексы». Об этом сообщает Ростех.

Партия новых БМП-3 поступила в войска. Параметры поставки традиционно не раскрываются, однако подчеркивается, что объем поставки на 40% превысил плановые показатели. Кроме того, техника поставляется в войска с рядом доработок, повышающих эффективность и защищенность, в частности усилено днище, а также противоосколочная защита.

Новая партия «троек» отгружена с рядом усовершенствований: каждая машина укомплектована более современной системой радиоэлектронной борьбы. Усилена защита днища от подрыва, а также увеличена противоосколочная броневая стойкость кормовой и передней частей.

Как ранее заявляли в холдинге, боевые машины пехоты постоянно модернизируются с учетом опыта СВО, сейчас машины кардинально отличаются от тех, которые поставлялись в войска в начале спецоперации. Сегодняшний БМП-3 получили как дополнительные средства защиты в виде бортовых экранов, решеток, комплектов защиты верхней полусферы (мангалов), так и специальную аппаратуру и приборы, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения.

БМП-3 является основной боевой машиной пехоты, применяемой в зоне СВО наряду с БМП-2 с модулем «Бережок».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 08:53
  • 72
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 12.02 08:45
  • 1572
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.02 08:12
  • 99
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.02 06:41
  • 0
Комментарий на "Контракты на экспорт российских истребителей Су-57 на Ближний Восток "уже есть". Самый вероятный заказчик — Иран (Military Watch Magazine, США)", и "СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57"
  • 12.02 05:49
  • 1
Комментарий к "Как становится лучше истребитель Су-57"
  • 12.02 05:01
  • 1
В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»
  • 12.02 04:48
  • 14176
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 04:48
  • 1
Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"
  • 12.02 01:53
  • 1
Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)
  • 12.02 01:46
  • 0
По поводу направлений совершенствования тактической авиации РФ.
  • 12.02 00:24
  • 0
Комментарий к "Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)"
  • 11.02 22:22
  • 0
Комментарий к "В США оценили «морских терминаторов» из России"
  • 11.02 21:46
  • 1
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 11.02 21:22
  • 0
Комментарий к "В США назвали главную характеристику Ту-160М"
  • 11.02 20:04
  • 0
Комментарий к "«Технологии против массы»: бундесвер сравнил истребители - свои и противника"