Вэнс: США намерены поставить Баку новые катера для защиты территориальных вод

ЦАМТО, 11 февраля. США намерены поставить Азербайджану новые катера для усиления защиты территориальных вод страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 10 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы направим Азербайджану новые катера, чтобы помочь с защитой его территориальных вод", – сказал Д.Вэнс, выступая вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на церемонии подписания хартии о стратегическом партнерстве.

Он добавил, что новый инфраструктурный проект – так называемая "дорога Трампа для международного мира и процветания" – должен соединить две части Азербайджана и способствовать развитию экономического сотрудничества, включая взаимодействие в сфере природных ресурсов и критически важных минералов.

По словам вице-президента, Вашингтон рассчитывает, что расширение экономических связей поможет закрепить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

Комментарий ЦАМТО

Вплоть до настоящего времени США практически не поставляли вооружение Азербайджану. Идентифицированный военный экспорт США Азербайджану за период 2017-2024 гг. оценивается всего в 7,6 млн. долл. (за тот же период были заключены контракты также на сумму 7,6 млн. долл.). Судя по высказыванию Д.Вэнса, теперь США намерены "поправить" эту ситуацию, также как и по поставкам оружия соседней Армении.

Справочно

Поставки вооружений Азербайджану в 2017-2024 гг. осуществили 9 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Азербайджана по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 2,851 млрд. долл. (учитываются основные системы вооружения согласно классификации Регистра ООН).

За тот же период Азербайджан сформировал пакет заказов на закупку вооружений на сумму 6,898 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Азербайджану в период 2017-2024 гг. занимает Израиль – 1,426 млрд. долл. (около 50% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 1,250 млрд. долл. (18,12% рынка).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Азербайджану в период 2017-2024 гг. занимает Турция – 484 млн. долл. (16,98% рынка). Сформированный в 2017-2024 гг. портфель заказов составляет 240 млн. долл. (3,48% рынка).

Третье место в рейтинге занимает Пакистан – 270 млн. долл. (9,47%). Сформированный портфель заказов – 4,640 млрд. долл. (67,26%). Пакистан в рассматриваемый период вышел в абсолютные лидеры по сформированному портфелю заказов на поставку вооружений Азербайджану.

Последующие места в рейтинге поставщиков вооружений Азербайджану по периоду 2017-2024 гг. занимают Россия (234 млн. долл., новых контрактов в рассматриваемый период не заключено), Чехия (около 200 млн. долл., портфель заказов 620 млн. долл.), Беларусь (149 млн. долл., портфель заказов 80 млн. долл.), Италия (60 млн.. долл., портфель заказов также 60 млн. долл.), Украина (20 млн. долл., новых контрактов в рассматриваемый период не заключено) и США (7,6 млн. долл., портфель заказов также 7,6 млн. долл.).

В 2025-2028 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Азербайджана, по оценке ЦАМТО, составит 5,609 млрд. долл. против 462 млн. долл. в 2021-2024 гг. и 2,388 млрд. долл. в 2017-2020 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2025-2028 гг. на первое место на рынке Азербайджана выйдет Пакистан с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 3,450 млрд. долл.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Азербайджану в период 2025-2028 гг. занимает Израиль (1,2 млрд. долл.).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Азербайджану в период 2025-2028 гг. занимает Чехия (620 млн. долл.).

Новым поставщиком вооружений на рынок Азербайджана в период 2025-2028 гг. станет Сербия с прогнозируемым объемом экспорта в сумме 339 млн. долл.