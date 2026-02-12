Войти
Kongsberg поставит ДУМВ RS4 для ББМ CAVS ВС Германии и Швеции

Источник изображения: Фото: Kongsberg

ЦАМТО, 11 февраля. Норвежская компания Kongsberg объявила о подписании с финской Patria контракта на поставку дистанционно управляемых модулей вооружения линейки "Протектор".

Модули предназначены для оснащения бронемашин ВС Германии и Швеции, поставляемых в рамках программы CAVS (Common Armoured Vehicle System).

Стоимость заказа составляет около 140 млн. евро. Соглашение предусматривает поставку нескольких сотен ДУМВ RS4 "Протектор". Контракт включает опционы на размещение дополнительных заказов до конца 2026 года и далее.

RS4 "Протектор" представляет собой модернизированную версию существующего варианта "Протектор Нордик" (PROTECTOR Nordic).

Как отметил исполнительный вице-президент Kongsberg Defence & Aerospace Кьетил Рейтен Майра, подписанный контракт позволяет позиционировать ДУМВ RS4 как штатный ДУМВ для многонационального парка бронемашин CAVS.

Как сообщал ЦАМТО, масса разработанного Kongsberg ДУМВ RS4 составляет 135-190 кг (без вооружения и боеприпасов). В состав вооружения могут входить 40-мм автоматические гранатометы Мk19 Mod.3, Мk47 либо 12,7-мм пулеметы М2НВ, WKM-B, либо 7,62-мм пулеметы М240, UKM-2000C, M134, либо 5,56-мм пулемет М249. ДУМВ может вращаться на 360 град., диапазон наведения по углу места – от -20 до +60 град. Модуль может оснащаться пусковыми установками противотанковых ракет и ПУ дымовых гранат.

Конструкция позволяет экипажу дистанционно управлять вооружением, оставаясь внутри ББМ, что снижает риск для жизни военнослужащих.

Компания Patria возглавляет разработку бронемашин на шасси с колесной формулой 6x6 в рамках программы CAVS. Она уже получила заказы на поставку 2000 бронемашин и передала заказчикам более 250 ед. На текущий момент в программе участвуют ВС Финляндии, Латвии, Дании, Германии, Швеции, Норвегии и Великобритании. При этом бронемашины также находятся на вооружении ВС Украины.

