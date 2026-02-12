Войти
Военное обозрение

НАТО увеличивает закупки американского оружия для Киева

247
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новые поставки оружия Украине в рамках программы PURL станут основной темой обсуждения на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 12 февраля. Причем США в радостном предвкушении, возможная утвержденная сумма может составить несколько миллиардов долларов, альянс увеличивает закупки.

12 февраля в Брюсселе соберется очередное заседание министров обороны стран НАТО. Как заявил постпред США при альянсе Мэтью Уитакер, в Вашингтоне ожидают, что по итогам встречи будет объявлено о новых закупках американского оружия для Киева в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) на сумму не менее 4,5 млрд долларов. Об обязательствах участвовать в закупках заявила 21 страна НАТО и еще 2 партнера альянса.

Примерно через шесть месяцев с момента запуска инициативы союзники обязались закупить американское оружие на сумму более 4,5 млрд долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя. Мы ожидаем новых объявлений во время министерской встречи.

От Киева на встречу в Брюссель должен отправиться новый министр обороны Федоров, который донесет до «партнеров» требования Украины по оружию. Как заявил ранее Зеленский, в первую очередь это современные зенитные ракетные системы и ракеты к ним, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. А потом уже все остальное.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 08:53
  • 72
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 12.02 08:45
  • 1572
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.02 08:12
  • 99
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.02 06:41
  • 0
Комментарий на "Контракты на экспорт российских истребителей Су-57 на Ближний Восток "уже есть". Самый вероятный заказчик — Иран (Military Watch Magazine, США)", и "СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57"
  • 12.02 05:49
  • 1
Комментарий к "Как становится лучше истребитель Су-57"
  • 12.02 05:01
  • 1
В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»
  • 12.02 04:48
  • 14176
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 04:48
  • 1
Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"
  • 12.02 01:53
  • 1
Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)
  • 12.02 01:46
  • 0
По поводу направлений совершенствования тактической авиации РФ.
  • 12.02 00:24
  • 0
Комментарий к "Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)"
  • 11.02 22:22
  • 0
Комментарий к "В США оценили «морских терминаторов» из России"
  • 11.02 21:46
  • 1
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 11.02 21:22
  • 0
Комментарий к "В США назвали главную характеристику Ту-160М"
  • 11.02 20:04
  • 0
Комментарий к "«Технологии против массы»: бундесвер сравнил истребители - свои и противника"