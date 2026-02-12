НАТО увеличивает закупки американского оружия для Киева

Источник изображения: topwar.ru

Новые поставки оружия Украине в рамках программы PURL станут основной темой обсуждения на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 12 февраля. Причем США в радостном предвкушении, возможная утвержденная сумма может составить несколько миллиардов долларов, альянс увеличивает закупки.

12 февраля в Брюсселе соберется очередное заседание министров обороны стран НАТО. Как заявил постпред США при альянсе Мэтью Уитакер, в Вашингтоне ожидают, что по итогам встречи будет объявлено о новых закупках американского оружия для Киева в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) на сумму не менее 4,5 млрд долларов. Об обязательствах участвовать в закупках заявила 21 страна НАТО и еще 2 партнера альянса.

Примерно через шесть месяцев с момента запуска инициативы союзники обязались закупить американское оружие на сумму более 4,5 млрд долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя. Мы ожидаем новых объявлений во время министерской встречи.

От Киева на встречу в Брюссель должен отправиться новый министр обороны Федоров, который донесет до «партнеров» требования Украины по оружию. Как заявил ранее Зеленский, в первую очередь это современные зенитные ракетные системы и ракеты к ним, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. А потом уже все остальное.