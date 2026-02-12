НАТО увеличивает закупки американского оружия для Киева

Источник изображения: topwar.ru
Новые поставки оружия Украине в рамках программы PURL станут основной темой обсуждения на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 12 февраля. Причем США в радостном предвкушении, возможная утвержденная сумма может составить несколько миллиардов долларов, альянс увеличивает закупки.
12 февраля в Брюсселе соберется очередное заседание министров обороны стран НАТО. Как заявил постпред США при альянсе Мэтью Уитакер, в Вашингтоне ожидают, что по итогам встречи будет объявлено о новых закупках американского оружия для Киева в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) на сумму не менее 4,5 млрд долларов. Об обязательствах участвовать в закупках заявила 21 страна НАТО и еще 2 партнера альянса.
От Киева на встречу в Брюссель должен отправиться новый министр обороны Федоров, который донесет до «партнеров» требования Украины по оружию. Как заявил ранее Зеленский, в первую очередь это современные зенитные ракетные системы и ракеты к ним, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. А потом уже все остальное.