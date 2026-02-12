Войти
В Госдуме предложили обеспечить ЧОП боевым оружием

Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве.
Депутат Шеремет предложил обеспечить ЧОП боевым оружием

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, предлагается обеспечить боевым оружием, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Разработан проект федерального закона, позволяющий обеспечить отдельные частные охранные организации боевым стрелковым оружием на период проведения специальной военной операции", - сказал Шеремет.

По его словам, соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов после прохождения всех необходимых согласовательных процедур.

"Уверен, что это позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность и усилить охрану стратегических объектов, в том числе топливно-энергетического комплекса, и своевременно реагировать на возможные угрозы, такие как атаки вражеских беспилотников", - сказал депутат.

В частности, по его словам, право на временное пользование боевым оружием предлагается предоставлять частным охранным организациям, которые привлекаются для охраны объектов или территорий, на которые распространяется требования антитеррористической защищенности.

