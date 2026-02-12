Российский БТР-22 в Саудовской Аравии.

На Всемирной оборонной выставке (WDS 2026) в Саудовской Аравии компания «Рособоронэкспорт» представила БТР-22 новой конструкции. Представленный в песочном камуфляже БТР-22 сохранил от своих предшественников (БТР-80 и БТР-82) только аббревиатуру и общую форму.

По утверждению западных источников, архитектура новой машины гораздо больше похожа на западные аналоги той же категории: двигатель расположен спереди справа, а десантное отделение – сзади. Пехотный десант садится и покидает бронетранспортер через две двери сзади. С учетом дорожного просвета (430 мм) выход оборудован ступенькой, облегчающий посадку и десантирование.

Компоновка БТР-22 по данным WDS 2026

Новая компоновка обеспечивает повышенную безопасность. Десантирование с кормы позволяет сохранять прикрытие от противника, который обычно находится перед машиной, и удерживается на расстоянии основным вооружением, установленным на бронемашие. БТР более ранних модели имели два боковых люка уменьшенных размеров, что оставляло персонал незащищенным от огня спереди.

Полная масса БТР-22 составляет 20 тонн, габариты – 7560 x 3070 x 3110 мм. Он оснащен рядным 6-цилиндровым многотопливным двигателем ЯМЗ-53603 с двухступенчатым турбонаддувом мощностью 330 л. с. (243 кВт). Агрегат обеспечивает удельную мощность 16,5 л.с./т. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач. Топливный бак объемом 300 литров и удельный расход топлива 143 грамма/(л. с. ч) обеспечивают запас хода по шоссе в 700 км. Для снижения расхода топлива, а также акустической и тепловой заметности установлен вспомогательный силовой агрегат АД2-П28 мощностью более 5 кВт для питания всех бортовых систем.

БТР-22 на экспозиции WDS 2026

Максимальная скорость БТР-22 на суше составляет 85 км/ч. Это полностью амфибийное транспортное средство с двумя водометными движителями, которые позволяют развивать на воде скорость до 10 км/ч. БТР-22 может преодолевать подъемы с уклоном до 30° (около 60%), двигаться по боковому уклону до 25° (более 45%), преодолевать вертикальные препятствия высотой 0,5 м и траншеи шириной 2 м. Новый БТР оснащен независимой подвеской торсионного типа с гидравлическими амортизаторами.

Как было заявлено на брифинге для СМИ во второй день WDS 2026, машина защищена «от пуль крупнокалиберных пулемётов по всему периметру», что, по мнению зарубежных экспертов, соответствует 3–4 уровню по стандарту STANAG 4569. Помимо пассивной разнесённой брони, толщина которой, разумеется, варьируется в зависимости от части машины, сам двигатель, расположенный в передней части, защищает перевозимых военнослужащих, а не водителя, который сидит слева от моторного отсека. Это ещё одно преимущество новой конструкции.

Для защиты от осколков, которые могут ранить экипаж в случае попадания, установлена противоосколочная облицовка. Окраска БТР-22 снижает его заметность в инфракрасном, ультрафиолетовом и радиолокационном диапазонах. V-образное днище обеспечивает защиту от мин и эффективна при взрыве 6 кг тротила под днищем или под колесом, что соответствует уровню 2a/b по западным стандартам. Для защиты от выстрелов из гранатомета возможна установка защитной решетки. Противодействие угрозе БПЛА предусматривает оснащение БТР-22 комплектом верхней защиты и устройством постановки помех. Машина оборудована системой кругового обзора для контроля обстановки на 360°.

Десантное отделение БТР-22

По сравнению с предыдущими БТР значительно улучшены условия для десантирования. Восемь человек десанта, а также экипаж из трех человек сидят на энергопоглощающих сиденьях, что не только повышает комфорт, но и обеспечивает безопасность в случае подрыва на мине или самодельном взрывном устройстве. Десантное отделение стало намного шире, даже при использовании стандартной двухместной башни, из-за чего корзина башни занимает довольно много места в передней части десантного отделения, за силовым блоком. В еще большей степени комфорт повышает система кондиционирования воздуха .

БТР-22 вооружен таким же боевым отделением, как и БТР-82А. Основное оружие – автоматическая пушка 2А72 с двойной подачей. Возимый боекомплект включает 300 выстрелов калибра 30×165 мм в двух магазинах. Дополнительное вооружение включает спаренный пулемет ПКТ-М калибра 7,62×54R с боекомплектом 2000 выстрелов, а также шесть готовых к использованию 81-мм дымовых гранатометов. Помимо дневного канала, установлен тепловизор ПНК (прицел наводчика комбинированный).

Необитаемая дистанционно управляемая башня Баллиста

На экспозиции, справа от БТР-22 демонстрировалась новая дистанционно управляемая башня (ДУБ) «Баллиста», вооруженная 30-мм автоматической пушкой 2А42 с боекомплектом 300 снарядов, 7,62-мм спаренным пулеметом ПКТ-М с боекомплектом 2000 патронов, двумя противотанковыми управляемыми ракетами 9М113М «Конкурс-М» и шестью дымовыми гранатометами «Туча». Прицельная система включает в себя дневную телевизионную камеру, тепловизор ПНК и лазерный дальномер. Угол возвышения составляет от -5° до +70°, что является ключевым фактором при ведении боевых действий в городских условиях. «Баллиста» предлагается в качестве альтернативы старой башне БТР-82А. Масса новой ДУБ без боекомплекта составляет 1650 кг.

Источники отмечают, что в настоящее время БТР-22 проходит испытания. Никаких дополнительных подробностей о том, являются ли они корпоративными или военными оценочными, не сообщается. В отношении ДУБ «Баллиста», «Рособоронэкспорт» заявил, что испытания завершены.

Источник: European Defense Review