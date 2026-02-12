Новый российский БТР-22 способен успешно заменить технику предыдущих поколений

Источник изображения: Фото: Госкорпорация Ростех.

Показанный на выставке в Саудовской Аравии российский колесный бронетранспортер БТР-22 имеет значительные преимущества по сравнению с образцами, выпускавшимися ранее. Прежде всего, это усиленная противоминная защита, а также выросшая стойкость к попаданиям пуль и осколков.

Благодаря перекомпоновке корпуса, в котором моторное отделение перенесено в переднюю часть, удалось обеспечить вход и выход в кормовой части. Вместимость: три бойца - экипаж, еще восемь - десант.

Мощность двигателя 330 л. с. Максимальная скорость 20-тонной бронемашины по шоссе - 85 км/ч. Амфибийная версия способна преодолевать водные преграды со скоростью 10 км/ч. Запас хода по топливу - 700 км.

Источник изображения: Фото: Госкорпорация Ростех.

"Двадцать второй " вооружен автоматической 30-мм пушкой 2А72, обладающей темпом стрельбы до 330 выстрелов в минуту. Имеется также 7,62-мм пулемет ПКТМ. Комбинированный прицел ПНК снабжен тепловизионным каналом и лазерным дальномером.

В качестве альтернативы возможна установка необитаемого пушечно-ракетного модуля "Баллиста". Здесь уже 30-мм автоматическое орудие 2А42 и все тот же спаренный ПКТМ и две противотанковые управляемые ракеты "Конкурс-М", позволяющие уничтожать вражеские танки.

Источник изображения: Фото: Госкорпорация Ростех.

Как предполагают специалисты, БТР-22 будет востребован как в иностранных армиях, так и в отечественных силовых структурах, в том числе в сухопутных войсках. Наряду с более тяжелой колесной техникой обязательно понадобятся вот такие бронетранспортеры, которые должны стать наиболее массовыми.

Такая практика наблюдается во многих иностранных армиях, где закупаются два, а то и три образца БТР.

Алексей Брусилов