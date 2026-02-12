Чем чревато, что Европа получает американские ракеты без очереди? (Responsible Statecraft, США)

RS: продажа американского оружия Украине наносит урон оборонным возможностям США

Хотя Трамп заявлял, что США больше не поставляют Украине оружие безвозмездно, на деле это не так, пишет RS. В конечном итоге весь "оружейный банкет" оплачивается из американского кармана, из-за чего Вашингтон не может сосредоточиться на решении более важных геополитических вопросов.

Дженнифер Кавано (Jennifer Kavanagh)

Мы продаем массу оборонительных ракет союзникам по НАТО для Украины, пренебрегая при этом собственными запасами. Не потому ли удар по Ирану так и не состоялся?

Последние нескольких недель вашингтонских комментаторов волновал один вопрос: когда уже президент Дональд Трамп воплотит свою угрозу в жизнь и нанесет вторую серию авиаударов по Ирану? Но, по крайней мере, до сих пор ответ был "не сейчас".

Появилось немного объяснений поразительной (пусть и весьма желанной) сдержанности Трампа. Однако, пожалуй, самое тревожное из них — это что одуматься его вынудила нехватка необходимых боеприпасов, в частности, для ПВО. "Арсенал противоракетной обороны опустел", — звучит вывод в одном репортаже на основе интервью с нынешними и бывшими чиновниками министерства обороны США.

Даже те, кто надеется, что Трамп в принципе откажется от военных действий в Иране, будут ошеломлены, узнав, что спустя целых восемь месяцев после окончания последней военной кампании США (защита Израиля в ходе двенадцатидневной войны и операции "Полуночный молот") американские арсеналы ПВО пребывают в столь плачевном состоянии.

Безусловно, из-за долгих сроков производства и серьезной материально-технической задолженности полное восстановление запасов США до уровня, предшествующего 2022 году, потребует времени. Однако восьми месяцев должно было хватить, чтобы ликвидировать критический дефицит хотя бы некоторых типов перехватчиков. Если же арсеналы ПВО действительно по-прежнему пусты, значит, дело в другом.

И это "другое", как выясняется, — Украина.

Президент Трамп и его советники уверяют, что США больше не тратятся на поддержание военных действий. На самом же деле США по-прежнему поставляют Киеву оружие на миллиарды долларов, причем нередко в ущерб собственным вооруженным силам, которые недосчитываются новых поставок. Последствия этого сказываются прямым образом — на военной готовности США, способности Пентагона отвечать на угрозы национальным интересам и дипломатическим усилиям по мирному урегулированию.

Чтобы понять истинные масштабы сохраняющейся поддержки Киева, нужно присмотреться внимательнее. Есть два основных канала, по которым американское оружие продолжает поступать на Украину — вместо арсеналов США.

Во-первых, есть Инициатива НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU), которую администрация Трампа пыталась вычеркнуть из последнего бюджета, однако Конгресс сохранил. Выделенные в 2026 году 400 миллионов долларов — лишь малая часть ресурсов, которые в настоящее время задействованы в этой программе. Невыполненные заказы на сумму порядка 19 миллиардов долларов по контрактам, подписанным еще при администрации Байдена, еще не поступили на Украину. Эти новые вооружения будут поставляться в Киев и на передовую в течение 2026 и 2027 годов. И среди них — перехватчики ПВО и другие виды ценных боеприпасов, реактивные системы залпового огня и 155-миллиметровые снаряды.

Эти деньги были выделены еще до вступления Трампа в должность, так что это не новые траты. Но заказы для Украины выполняются на тех же сборочных конвейерах, что и для пополнения собственных запасов вооруженных сил США. Выходит, из-за недостатков ВПК Вашингтона Вооруженные силы США вынуждены конкурировать с Вооруженными силами Украины.

Во-вторых, Вашингтон продолжает поставлять Украине продукцию, которая могла бы пойти на нужды его собственной армии, по Перечню приоритетных потребностей Украины. Эта программа рекламируется как механизм, по которому расходы на вооружение Украины оплачивают европейцы, освобождая от этой "повинности" американских налогоплательщиков. Европейские страны покупают у Вашингтона новое оружие, которое затем поступает на Украину.

На данный момент НАТО выделила более 4 миллиардов долларов на финансирование программы PURL и уже отправила две партии на сумму 500 миллионов долларов. Ожидается, что совокупный объем в 2026 году вырастет до 15 миллиардов долларов. PURL широко используется для конкретных видов вооружений, включая средства противовоздушной обороны и боеприпасы всех видов. По имеющимся данным, до 75% ракет Patriot (и 90% средств ПВО) поступают в ВСУ с помощью этого механизма. Утверждается также, что к концу 2025 года готовились два дополнительных пакета (через Канаду и Германию) стоимостью 500 миллионов долларов каждый.

Звучит вроде бы неплохо, поскольку бремя расходов на вооружение Украины перекладывается с США на Европу. Однако, в проигрыше — заметим, в очередной раз — скорее всего, окажутся американские военные.

На самом деле, посредством PURL европейцы приобретают приоритетные места в очереди — ближе к ее началу. Это позволяет Европе и, соответственно, Украине, не ждать, а получать новые ракеты и военную технику сразу же — в обход других покупателей. Военный подрядчик получает деньги, однако заказы для первоначальных покупателей — включая Пентагон — непременно задерживаются, частично или полностью. В некоторых случаях по программе PURL оружие закупается непосредственно с военных складов, а это означает, что арсеналы США не только не пополняются, но и еще больше истощаются.

Трудно оценить, насколько велики задержки из-за PURL — будь то по срокам или по объемам недопоставленных боеприпасов и других материальных средств. Мы не знаем наверняка, насколько болезненны последствия этой задержки окажутся для армии США по сравнению с другими клиентами. Но, учитывая обширные потребности Украины и длительные сроки производства в США, не исключено, что пострадают все покупатели без исключения. Например, месячный выпуск составляет порядка 60 ракет Patriot — что сопоставимо с потребностями одной лишь Украины (Киев может "расстрелять" до 60 противоракет в месяц). Остальной мировой спрос в таком случае окажется неудовлетворенным.

Наконец, в этой мозаике есть еще один элемент, и он связан с американскими налогоплательщиками. Осознавая значение помощи Украине — не только бывшей, но и текущей — Пентагон запросил значительные инвестиции в ВПК. В виду имеются законопроект об ассигнованиях на 2026 год и, скорее всего, тайный план расходов на 90 миллиардов долларов, который министр обороны Пит Хегсет представил Конгрессу в феврале. Эти деньги предназначены для ускорения производства и более оперативной закупки оружия и техники для нужд Вооруженных сил США.

Безусловно, инвестиции в противовоздушную оборону США и производство боеприпасов необходимы при любых обстоятельствах, однако денег на это наверняка уйдет больше, чем если бы США уделяли более пристальное внимание своим военным потребностям, — при этом сумма останется засекречена и достоянием американской общественности так и не станет. Американские налогоплательщики, может, и не оплачивают помощь Украине напрямую. Но они косвенно субсидируют европейские закупки оружия для Киева в виде взносов на расширение ВПК, чтобы удовлетворить потребности Украины и долгого списка клиентов (включая сам Пентагон).

Это чревато далеко идущими последствиями.

Во-первых, что бы там ни говорили высокопоставленные чиновники, американская помощь Украине продолжает истощать военные ресурсы США и подрывает их готовность отражать реальные угрозы, которые могут возникнуть в будущем. Нехватка ресурсов уже привела к стратегическим последствиям. Если именно скудость запасов удерживает США от бомбардировок Ирана, в данном конкретном случае это по-своему и неплохо, однако общая утрата стратегической гибкости США — повод для беспокойства. Если США уже сейчас не готовы к боевым действиям на Ближнем Востоке, только представьте, насколько они не готовы к чрезвычайной ситуации в Азии или реальному вызову национальным интересам в других местах. В этом свете изрядно смягчившаяся позиция администрации Трампа по отношению к Китаю в стратегиях национальной безопасности и обороны воспринимается совершенно иначе.

Во-вторых, назрела проблема прозрачности. Может, бремя поддержки Украины для налогоплательщиков сейчас меньше, чем при Байдене, однако политики обязаны четко и откровенно отчитаться перед общественностью, как ресурсы и военная мощь США распределяются за рубежом.

Наконец, дальнейшая американская помощь Украине в вышеописанных масштабах затрудняет дипломатические усилия США по мирному урегулированию конфликта. Трамп утверждал, что США намерены выступать в качестве нейтрального посредника — они не должны быть ни на стороне Украины, ни на стороне России. Но поскольку американская военная помощь на миллиарды долларов продолжает течь на Украину рекой, это утверждение весьма сомнительно. США, безусловно, остаются соучастниками этого конфликта и — при всех жалобах, что Трамп встал на сторону Путина — Вашингтон продолжает систематически поддерживать Киев, пусть и украдкой.

Само по себе это еще не обрекает переговоры на провал и не мешает США выступать ведущий силой мирного урегулирования, но наверняка потребует иного подхода: Вашингтон должен честно признать свою роль в этой опосредованной войне.

Что же до войны с Ираном, то становится ясно, что США не может себе позволить быть везде и повсюду одновременно. Будем надеяться, что Белый дом тоже осознает эту простую истину.

Доктор Дженнифер Кавано — старший научный сотрудник и директор по военному анализу центра "Приоритеты обороны". Бывший старший научный сотрудник Фонда Карнеги* за международный мир и старший политолог Корпорации RAND*. Адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета

* Внесены в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ